Kladno poznává řeholi nováčka. Draze platíme za nesmyslné fauly, říká Redlich

Bohužel znovu jsme měli hodně špatnou první třetiny, stejně jako v Třinci a opět rozhodly góly, které přišly v našem oslabení," krčil rameny asistent trenéra David Čermák. Hradec využil hned první přesilovku, po první třetině vedl o tři góly a zápas měl ve své režii. „Řekneme, že nesmíme zbytečně faulovat a zase uděláme nesmyslné zákroky, které přitom nic neřeší. Asi to je nováčkovská daň, jenže takhle silní soupeři jako Třinec nebo Hradec každý faul či ztracený puk okamžitě trestají," krčil rameny útočník Tomáš Redlich.

Poměr střel vyzněl 18:47 a sebevědomím brankáře Lukáše Cikánka viditelně zacloumalo, že inkasoval z prvních dvou střel. Když se domácím přece jen povedlo v polovině utkání snížit na 1:3, pustil puk do sítě znovu dvakrát v rozpětí 20 vteřin. Rytíři pak vystřídali strážce své svatyně a Adam Brízgala už nekapituloval. „Třeba bychom se od toho mohli odpíchnout," mínil gólman.

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól na 3:0 během utkání v Kladně.

Vlastimil Vacek, Právo

Rytíři se skutečně potřebují odrazit od drobných věcí, které vyšly. Musíme si ale rozebrat věci, které byly špatně, hlavně proč jsme ztratili tolik puků. Když se nám nedaří jednoduše vyndat kotouč z pásma, zavaříme se při delších střídáních a pak je to znát. Až se ale kluci otrkají, tak začneme soupeře obírat o body, tomu věřím," mínil obránce Michal Barinka.

Kladno na domácí extraligový zápas čekalo od 27. března 2014, přesto včera přišlo jen 4007 diváků a tisícovka míst z kapacity hlediště zůstala volná. Ze současné sestavy Rytířů mají výraznější zkušenost z nejvyšší domácí soutěže pouze čtyři hráči, a to Barinka, Valský, Stach a Réway. „Tohle je znát, ta extraligová praxe klukům chybí," uvědomil si Čermák a litoval, že bolavá kyčel a problémy s pánevním svalstvem nepouštějí zatím do akce Jaromíra Jágra.

Cože, už 1:5? Zraněný Jaromír Jágr na střídačce Kladna během utkání s Hradcem Králové neprožíval chvíle radosti.

Vlastimil Vacek, Právo

O to aktivnější se aktuálně nehrající 47letý majitel klubu projevoval na střídačce, kde stál v civilu. „On je hlavně psychická podpora. Mluvil i v šatně. S Džegrem na ledě bychom určitě měli větší klid na hokejce a možná by i soupeř cítil, takhle je to vážně těžké, ale není moc času se v tom babrat," řekl Martin Réway, jenž se snaží trochu o restart kariéry. Své renomé si pokazil mnohdy lehkovážným přístup k hokeji. „Nepřišel jsem do Kladna očišťovat si jméno, ale hrát tak, abych tady prospěl týmu," doplnil slovenský útočník.