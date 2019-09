Potřeboval jsem půl sekundy navíc, abych to mohl zvednout, kál se nešťastný olomoucký útočník Knotek

Jak jste klíčový moment zápasu viděl?

Netrefil jsem pořádně bránu. Nevím. Potřeboval jsem tak ještě půl sekundy, abych se dostal trochu z osy, abych mohl o kousek couvnout a zvednout to. Tak jsem to jen zametl gólmanovi do betonů. Byl jsem prostě v blbém postavení. Moc mě to mrzí. Mohli jsme slavit dva body, ale místo toho jsme po pěti sekundách byli dole.

Zase, jako už mnohokrát, platilo známé nedáš, dostaneš...

Však jsem si také hned říkal, že když jste to nedal, něco spadne do naší brány a stalo se. Bod však bereme. Celý zápas jsme dotahovali, soupeř výborně bránil, těžko jsme se dostávali do šancí. Je holt začátek ligy, všichni mají dost sil. Nedostávali jsme se vůbec do přečíslení, pořád jsme jezdili do plných.

V první třetině jste se ale rozjížděli pomalu?

Nemyslím. Úvodní desetiminutovka byla z naší strany dobrá. Pak nás samozřejmě schladil ten gól, trochu jsme ustoupili z naší hry, takže to tak mohlo vypadat. Začali jsme však fakt slušně, kdyby nám tam něco spadlo, asi by to dopadlo jinak.

Jak zápas ovlivnily přesilovky? Měli jste jich dost, ale žádnou jste nevyužili?

Hodně. Kdybychom alespoň nějakou proměnili, asi bychom získali tři body. Musíme na nich zapracovat. Přesilovky, když je zvládnete, jsou to, co vám pomůže. Vyhrávají zápasy.

Vy jste téměř dvě minuty hráli i v pěti proti třem a prakticky jste nevystřelili...

Je to tak. Pořád dáváme přesilovkovou sestavu do kupy. Je to i tím, jak chyběl Zbyněk Irgl. Zatím si to sedá, ale snad už brzy to bude zase dobré.

Jen jeden gól jste v základní hrací době dali i v minulém kole Vítkovicím. S koncovkou jste zatím evidentně na štíru. Souhlasíte?

Ano. Je to zatím slabé. Soutěž ale teprve začíná. Postupně se to všechno rozjede. Nohy povolí, ruce také. Je to prostě o zvyku. Určitě to bude lepší a lepší. A hlavně, dnes to nebyl z naší strany úplně špatný výkon. Musíme pokračovat v započaté práci a věřit, že se to otočí.