Mladší Šimon poprvé porazil bráchu. Už se to nestane, namítl třinecký Matěj Stránský

„Všechno je jednou poprvé, jedeme dál. Teď vyhrály Vítkovice, ale hrajeme spolu ještě třikrát a doufám, že už se to nikdy nestane," utrousil po druhé třinecké porážce v řadě Matěj Stránský.

Vítkovice ještě dvě minuty a dvě vteřiny před třetí sirénou s úhlavním rivalem prohrávaly, góly Robertse Bukartse a Rastislava Deje, který překonal exvítkovického Patrika Bartošáka devět vteřin před koncem, výsledek zcela převrátily. Ostravané se výhrou 4:3 v předehrávce 33. kola nad Třincem posunuly do čela extraligy.

Brankář Vítkovic Miroslav Svoboda a Tomáš Marcinko z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Nezačali jsme vůbec dobře. Byli jsme takoví zastrašení, zbavovali se puků. Třinec nás v první třetině zatlačil. Ale pak jme ukázali sílu týmu. Myslím, že po tomhle výkonu by se nás měli všichni soupeři bát, protože věřím, že to dokážeme zopakovat," radoval se vítkovický Šimon Stránský.

„Zabolí to, šedesát minut jsme dřeli a v závěru jsme si tu výhru nechali zbytečně vzít. Musíme se vzchopit, ve čtvrtek hrajeme těžký zápas na Spartě (18.30 hodin) a musíme být ready," řekl třinecký Matěj Stránský, který byl v premiérovém utkání, kdy se vítkovičtí odchovanci postavili proti sobě, úspěšnější při sbírání bodů.

Brankář Třince Patrik Bartošák, Jan Schleiss z Vítkovic a třinecký Milan Doudera během utkání hokejové extraligy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Připsal si přihrávku u gólu Petra Vrány, po kterém se hosté z Třince zkraje třetí části podruhé v utkání dostali do vedení. Šimon se ve 115. derby do statistik nezapsal „Má sice asistenci, ale tři body bereme my, to je hlavní," culil se Šimon. Staršího bratra na ledě nehledal. „Nevnímal jsem ho. Ale hned v prvním střídání jsme byli u sebe, tak jsem mu dál pár krosčeků, abych mu ukázal, ať si dává pozor," smál se Šimon.

K ostřejší výměně názorů by podle nich nedošlo. Oběma ale máma před utkáním raději napsala textovou zprávu, ať se neperou. „Ano, psala mi a bráchovi taky. Ale neměli jsme to v úmyslu," pousmál se Šimon. „Neprali bychom se, kdyby to nebylo zapotřebí. Přejeme si navzájem," dodal Matěj.