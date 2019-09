Plzeň udolala Zlín, který klesl na dno

Hostům k dobrému vstupu do utkání pomohlo vyloučení Indráka. Palmberg ještě po individuální akci netrefil branku, Hermanovu dorážku stačil vyrazit gólman Frodl, ale ve čtvrté minutě se už prosadil z otočky důrazný Köhler. Berani vyhrávali osobní souboje a tlačili se do branky. Popelkův pokus z bezprostřední blízkosti vleže zlikvidoval Frodl, ale v 8. minutě už nemohl dosáhnout na střelu Ference, který nasměroval do sítě několikrát tečovaný puk.

Domácí se probudili až ve druhé desetiminutovce, kdy během početní výhody proti Mertlově pokusu z mezikruží lapačkou zasáhl Kašík. Zlínský gólman už však nestačil v dalším oslabení ve 13. minutě na přesnou ránu Roba bez přípravy z pravého kruhu. Rozjetí Indiáni si dobrým pohybem vynutili nápor. Straka ještě z úhlu netrefil odkrytou branku, ale v 18. minutě při vyloučení Ondráčka vyrovnal bombou od modré čáry Gulaš na 2:2.

Na začátku prostřední části pokračovala převaha domácích a Indrák po rychlém protiútoku švihem přidal třetí gól. Hosté ovšem již ve 27. minutě z ojedinělé akce vyrovnali na 3:3, když po šikovném přistrčení Freibergse skóroval z levého kruhu volný Dufek. Indiáni poté díky Frodlovi přestáli teč Köhlera a udeřili při čtyřminutovém trestu Šlahaře. Nejprve sice Kodýtek zblízka trefil levou tyčku, Pour ztroskotal na Kašíkovi a až po tlaku kolem branky Beranů vrátil Plzni vedení ve 32. minutě Rob.

O pouhých 18 vteřin později dokázal po vyhraném vhazování Šlahaře nenápadným pokusem odpovědět na 4:4 Herman. Probuzení hosté ožili a v závěru třetiny zahrozili během přesilové hry.

Po pauze se domácí tlačili směrem dopředu a Berani se soustředili na obranu. Ve 46. minutě Plzni pomohla dlouhá přesilovka pět na tři, během niž po přesné kombinaci upravil nekrytý Mertl na 5:4. Od další pohromy v pokračující přesilovce uchránil Zlín Kašik, jenž stačil akrobaticky vytěsnit mimo šanci Roba.

Hosté poté sahali po vyrovnání během 114 vteřin trvající dvojnásobné početní výhodě, domácí však odolali a přežili i další trest Indráka. Na výsledku už nic nezměnila ani zlínská hra bez brankáře.