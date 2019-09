Doudera ve čtyřstém zápase sahal po hattricku. Polanský mi ušetřil pár peněz, culil se obránce Třince

Olomouc není zvyklá inkasovat tolik gólů. Čím to, že jste dneska jejich defenzivu takhle rozbourali?

Strašně moc jsme chtěli vyhrát. Věděli jsme, že je potřeba zabrat. Už jsme nechtěli zase s výsledkem hazardovat, protože začátek sezony je nesmírně důležitý a body se pak těžce honí. Navíc máme těžký los, hrajeme prakticky obden, takže ty síly hodně rychle ubývají. Musíme proto z těch zápasů vytěžit maximum.

Nicméně z vedení 5:1 byl v rozmezí dvou minut v 55. minutě už jen dvougólový náskok. Nezatrnulo vám s ohledem na zápasy ve Vítkovicích a na Spartě, kde jste také vedli a prohráli?

No, co si budeme povídat, trošku nám zatrnulo. Dostali jsme dva rychlé góly, ale naštěstí jsme to uhlídali a zvládli ten zápas. Olomouc bodovala zatím v každém zápase a je to s ní pokaždé nesmírně těžké. Je to houževnatý soupeře, který nic nedá zadarmo. Jsme rádi, že jsme vyhráli a dali i nějaké branky navrch.

Váš první gól od modré čáry na začátku druhé třetiny brankáře Konráda asi zaskočil. Bylo to mířené takto k tyčce?

Hlavně jsem se snažil puk dostat na bránu. Myslím, že Konrád neviděl přes bránící hráče. To tomu gólu hodně pomohlo.

Letos už jste vstřelil tři góly, stává se z vás kanonýr?

Ti bych neřekl (smích). To je spíše náhoda, že se to takhle sešlo. Hlavní je, že jsme vyhráli, protože začátek soutěže jsme neměli moc dobrý. Sice jsme nehráli špatně, ale body jsme vlastní vinou nesbírali. Když budeme hrát takhle, a celých šedesát minut, tak budeme vyhrávat.

Zleva Tomáš Dujsík z Olomouce, Tomáš Marcinko z Třince, brankář Olomouce Branislav Konrád a Jan Švrček z Olomouce.

Jaroslav Ožana, ČTK

Proti Olomouci jste odehrál čtyřstý zápas v extralize a málem jej ozvláštnil hattrickem. Na konci třetí části jste si najížděl do slušné střelecké pozice, co scházelo?

Naštěstí mi to ale Jirka Polanský přihrál špatně, jinak bych platil do kasy. Ušetřil mi pár peněz. (smích). Sešlo se to hezky, ale já před zápasem vůbec netušil, že hraju čtyřstý zápas.