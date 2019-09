Kladno otočilo zápas a vyhrálo v prodloužení! Lídr nezaváhal, Vítkovice vyhrály v Pardubicích

Hrací den odstartoval zápasy Ocelářů z Třince, kteří hostili Hradec, a Plzně s Mladou Boleslaví. Plzeň hrála druhý zápas ve dvou dnech, v sobotu v dohrávce 5. kola zvítezila na ledě Karlových Varů 3:0.

První třetina na západě Čech v neděli gól nenabídla, v té druhé šli ale domácí do vedení zásluhou Gulaše. Na branku Indiánů ale dokázal rychle odpovědět Skalický, zkraje 3. třetiny pak přidal z přesilovky další branku Boleslavi Zbořil. V 54. minutě se navíc opět trefil Skalický a výhru Boleslavi stvrdil v samotném závěru Šťastný. Hosté tak otočili průběh utkání a z ledu Plzně si odvážejí všechny body.

Třinec rozhodl během dvou třetin

Třinečtí se doma snažili překazit vítěznou vlnu Hradce z posledních zápasů. A to se jim povedlo. Domácí šli do rychlého vedení hned po 20 vteřinách, kdy se trefil Stránský, a v polovině první třetiny přidal druhou branku Třince Adamský.

Ve druhé třetině pak už na 3:0 zvýšila čerstvá posila Ocelářů Nestrašil. Ale ani to domácím nestačilo. V polovině druhé třetiny korigovali stav utkání už na 4:0, což je nakonec i konečný účet duelu.

V Liberci padlo deset branek

O hodinu později bylo naplánováno utkání prvního s posledním, tedy Liberce se Zlínem. Zlín doposud v tabulce neměl ani bod, a tak tomu zůstane i nadále, přestože dokázal lídrovi tabulky vstřelit čtyři branky.

Liberec v první třetině potvrdil roli favorita, když skóroval hned třikrát. Ve 25. minutě snížil na 1:3 z pohledu Zlína Šlahař.

Diváci se na severu Čech rozhodně nenudili. V závěru druhé a na začátku třetí třetiny se opět prosadili domácí, jenže hostující Zlín se nevzdával a vzápětí dvěma góly snížil na 3:5. Domácí však opět dokázali najít odpověď, trefil se už podruhé Marosz. Zlín následně v samém závěru dokázal zase už jen snížit zásluhou Ondráčka. Liberec vyhrál 6:3.

Jágr "tuní" kabinu, Kladno otočilo utkání

Kladno se po pátečním duelu s výše zmiňovaným Zlínem naopak odpoutalo ode dna a v nedělním zápase proti Olomouci mohlo ukázat vzrůstající formu. Hrající majitel klubu Jaromír Jágr se snaží hráče v kabině povzbudit různými způsoby, teď třeba i nově pořízenou aparaturou, která by měla Kladno naladit na vítěznou vlnu.

A to se podařilo. Domácí to sice zpočátku měli hodně složité, ale nevzdali se. Zkraje druhé třetiny prohrávali už o tři góly, rychlou odpověď na Irglovu trefu ale přinesl Jágr, následně se trefili i domácí Redlich a Zikmund a Kladno tak srovnalo skóre. Irgl pak neproměnil trestné střílení a šlo se do prodloužení. V něm rozhodl svou druhou trefou v utkání kladenský Zikmund.

Pardubice hrají s Vítkovicemi

Posledním zápasem na programu byl souboj Pardubic s Vítkovicemi. V něm se Dynamo snažilo odčinit poslední domácí zápas s Hradcem a získat druhou výhru v sezoně.

Jenže plán nevyšel, Vítkovice si z Pardubic odvážejí všechny tři body. Hosté vstřelili všechny tři své góly ve druhé třetině utkání v rozmezí deseti minut, Pardubicím se následně ve třetí třetině podařilo už jen snížit na 2:3 zásluhou Hollanda.