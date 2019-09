Je to paradox, že jsme vůbec první, štvou libereckého Bulíře po další přestřelce chyby v obraně

„Sami jsme si z toho udělali těžký zápas," štvalo libereckého útočníka Michala Bulíře, který s parťáky vedl po první třetině už 3:0 a na začátku poslední části zvýšil náskok domácích na luxusních 5:1, jenže nakonec bral „pouze" výhru 6:4.

„Zápas jsme měli pod kontrolou, ale ne tolik, abychom si mohli dovolit některé věci, jaké jsme dělali... Utkání se vyvíjelo podle toho, co jsme my dovolili soupeři. Góly a šance pramenily z našich chyb. Nemůžeme je dělat a musíme se jich vyvarovat. Sice jsme vyhráli 6:4, ale proti jiným týmům by nás mohly stát i zápas," poznamenal centr elitního útoku.

Autor druhého gólu Liberce v utkání proti Zlínu Rostislav Marosz.

Radek Petrášek, ČTK

„Samozřejmě jsme spokojení, když vedeme tabulku, kdo by nebyl. Jsme však nespokojení s detaily, které řešíme v kabině a ukazujeme si je na videu. Víme, kde nás tlačí bota, drhne nám to v defenzivní části," uznává Bulíř.

Bílé Tygry čtyři inkasované góly se ševci pálí, neboť v týdnu defenzivní činnost pilovali.

„Euforii z vítězství nám trochu kazí věci, které se nám ve hře v posledních zápasech vyskytují. Individuální chyby, lehkovážnost a lajdáckost nás stojí spoustu obdržených branek. Jinak jsme po většinu utkání měli navrch," zhodnotil kouč Severočechů šestou výhru v řadě Patrik Augusta.

Trenér Liberce Patrik Augusta během utkání se Zlínem.

Radek Petrášek, ČTK

Český vicemistr v průměru sází šest branek na utkání, jenže zároveň zhruba i čtyři kousky inkasuje. Skóre má 34:25. „Dáváme góly, padá nám to tam, jdeme do zakončení, střílíme hodně a vytváříme si šance, což je super. Na druhou stranu, jestli se nepletu, za zápas i čtyři góly dostáváme. Je to paradox, že jsme vůbec na prvním místě," krčil rameny Bulíř.

Na severu totiž dobře vědí, že ne v každém duelu svého soupeře přestřílejí stejně jako v prvních šesti kolech. „Přijdou zápasy, kdy dáme jen jeden gól a můžeme 1:4 prohrát. To nemůžeme vůbec dopustit a už musíme na defenzivní části zapracovat. Netýká se to jen gólmana, zapojit se musí i útočníci, abychom gólů dostávali co nejméně. Takhle to nepůjde věčně," ví liberecký odchovanec.

Proti trápícímu se Zlínu, který stále čeká na první bod, a navíc se musí na osm až deset týdnů obejít bez zraněného gólmana Libora Kašíka, to však šlo.

„Věděli jsme, že to jsou bojovníci, přestože jsou poslední a nemají body. Jsou v těžké situaci, hlava a psychika dělají hodně. Nehraje se jim tak dobře jako nám, když jsme první," uzavřel Bulíř.