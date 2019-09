Jágr polil Rytíře živou vodou. Pak mohl vtipkovat o šetření a pověrčivosti

„Není jednoduché být lídr, když na tebe všichni spoléhají a ty vlastně ani nemůžeš ukázat, že se na to necítíš. Pak tam ten tlak je. Všichni na tebe koukají, čekají, že něco uděláš. Nevypadalo to s námi dobře, ale pořád jsme věřili, že nejsme horší a zkoušeli to," tvrdil 47letý Jágr, jehož ice time vyšplhal přes dvacet minut.

„Urvali jsme druhé vítězství v řadě a už všichni tady pochopili, že doslova každý bod musíme vydřít. Od nejmladšího kluka až po mě, který už má nějaký věk. Přece jen je ale pořád ještě znát, že spousta hráčů nemá zkušenost s nejvyšší soutěží a ten přechod je těžký, jen tak lusknutím prstu se to nezmění," vykládal Jágr.

Zleva Jakub Valský z Kladna, David Ostřížek z Olomouce a Jaromír Jágr.

Michal Kamaryt, ČTK

Pochvaloval si, že mu jako vlastníkovi klubu vyšel tah s brankářem Godlou. „Už minule ve Zlíně i teď doma to skvěle zavřel, včetně trestného střílení Irgla. To byl klíčový okamžik, zbývalo osm minut do konce, a kdyby se Olomouc dostala zase do vedení, těžko bychom pak už asi hledali sílu na další vyrovnání, " říkal Jágr.

Už na konci druhé části dotáhl skóre Ladislav Zikmund. „Řekli jsme si, že musíme rychle otáčet hru a víc se nutit do střelby," tvrdil centr elitního útoku. Svým druhým gólem pak rozhodl po 75 vteřinách prodloužení.

„Minule jsme doma s Vítkovicemi srovnali dvoubrankové manko, ale pak už neurvali ten bod navíc. Teď jsme byli dokonce mínus tři, o to větší máme radost z výhry," dodal 24letý Zikmund.

„Vím, jak cenný ten kluk pro mě je. Měl být vyhlášený nejlepším hráčem. Máme to ale udělaný tak, abychom nemuseli pořád kupovat nové (ceny), že ji vždycky dostanu já a vrátím. Šetříme, kde se dá, takovej trik," chechtal se Jágr.

S velkou nadsázkou okomentoval i to, že Kladno odehrálo celý zápas bez jediného vyloučení. „No něco ti rozhodčí stáli. Ne, legrace. Nastolil jsem v týmu přísnou disciplínu," líčila kladenská ikona.

Další pokutu kvůli nenošení helmy na rozbruslení už ale Jágr riskovat nechtěl. „Jde o pověrčivost, nikdy jsem na rozcvičku helmu nenosil a teď mám něco měnit po 30 letech. Nedá se nic dělat," usmál se.