Nestrašil se uvedl gólem. Milimetrová přihrávka, puk mi na hokejku sedl a zůstal, pochvaloval si

„Takový gól jsem nedal tak patnáct let," usmíval se 28letý hokejista po gólu na 3:0 v přesilovce. „To byla naprosto milimetrová nahrávka od Vládi Rotha. On je hokejově úplně někde jinde, šikovný obránce, který to dokazuje spoustu let. Puk mi na hokejku sedl tak, že mi tam fakt zůstal. V první chvíli jsem si myslel, že beci budou u mě, ale měl jsem prostor, tak jsem zkusil jít do bekhendu a vyšlo to," pochvaloval si parádní entrée Nestrašil.

Gól mohl dát hned v prvním střídání, nakonec jej zastoupil parťák z prvního útoku Matěj Stránský. „Bylo to dobře sehrané, Roťáka (Vladimíra Rotha) znám už hodně dlouho, věděl jsem, že mě hledá. Dal to Stránka (Stránský), takže super. Takový začátek si každý přeje, je jedno, kdo ho dá. I pro mě to bylo dobré, mohl jsem se uklidnit," popisoval Nestrašil, který se v Třinci objevil poté, co mu nevyšlo angažmá v NHL, v KHL ani v jiné zvučnější evropské soutěži.

„Letní přípravě jsem obětoval hodně času, peněz, odstěhoval jsem se do ciziny. Fakt jsem cítil, že jsem připravený. Ačkoliv rezervy samozřejmě mám, byl to první zápas po sedmi měsících, byl jsem po hokeji hladový. Na konci první třetiny jsem byl docela zavařený, pak už to bylo lepší," vykládal účastník loňského mistrovství světa.

„Kluci mi to ulehčili, gólmani chytali skvěle. Je vidět, že tady je dobrá parta, kluci si navzájem přejí, podporují se, to je vždycky v týmu nejdůležitější," liboval si Nestrašil.

Hráči Třince po skončení zápasu proti Hradci Králové. Zleva brankář Petr Kváča, Milan Doudera, Tomáš Marcinko, Matěj Stránský, Andrej Nestrašil a Lukáš Krajíček.

Vladimir Pryček, ČTK

Nadšený byl i z třineckého zázemí. „Nikdy jsem v týmu s takovými podmínkami nehrál a to jsem byl v Detroitu a Carolině. Byly tam staré arény a podle toho to vypadalo. Tohle je pro hokejistu super. Přijdete v osm ráno a chcete tady být do tří odpoledne," usmíval se útočník, jenž si v 6. kole odbyl v osmadvaceti letech extraligovou premiéru.

„Nedělal jsem si vůbec žádné iluze, věděl jsem, že to bude těžké. Stejně jako v KHL, ve Švédsku nebo tady v extralize. Nikdy nikdo nemůže dopředu říct, kdo vyhraje titul. Až si na hokejové tempo zvyknu, půjde nahoru i můj výkon," řekl Nestrašil.