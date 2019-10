Vítkovice touží znovu zaskočit favorita. Třinec ale prahne po odplatě

„V Ostravě jsme si to prohráli sami, protože jsme nehráli celých šedesát minut. To se nám už nesmí stávat," řekl útočník Erik Hrňa, který si v prvním moravskoslezském derby připsal dvě přihrávky. „Podobné chyby jsme zopakovali i na Spartě, proto se nám venku zatím nevede. Nebyli jsme ale v těch zápasech horší. Když budeme makat celých šedesát minut, tak to zlomíme. Věřím, že už v derby," dodal třinecký útočník.

Vítkovice ale zatím válí. Jsou největším překvapením v extraligovém pelotonu. Podceňovaný tým po odchodu spousty opor a bez zraněného předpokládaného lídra Ondřeje Romana zatím nebodoval v jediném z šesti zápasů, když v posledním domácím utkání podlehl Kometě Brno 0:3. „Tahle parta mě začíná hrozně bavit," svěřoval se po vítězství v Pardubicích v 6. kole (3:2) vítkovický trenér Jakub Petr.

Tým ale z výšin záměrně stahuje zpátky na zem. „Je to možná příjemné, mít takto na úvod tolik bodů, ale my se tím rozhodně neuspokojujeme. Cítím, že mužstvo jde nahoru trénink od tréninku, zápas od zápasu, v mnoha aspektech máme ale ještě podstatné rezervy. Zůstáváme pokorní, jsme rádi za každý bod, který máme. Musíme každým střídáním potvrzovat, že jsme schopní se rovnat se soupeři, protože stále platí, že utkání, do kterých půjdeme v roli favorita moc nebude," upozornil Petr.

Třinec bude připraven

To bude platit i v derby. Favoritem je a musí být obhájce titulu Třinec. „Bude to zcela jiný zápas než ten první. Třinec přijede připravenější a dá si na nás větší pozor," upozorňuje obránce Vítkovic Petr Šidlík, jenž se na šokujícím obratu v minulém vzájemném zápase podílej jednou asistencí. „Existuje i video, že jo, určitě si rozebrali to, co vedlo k našemu vítězství," pousmál se 25letý jihlavský rodák.

Fanoušky ale ubezpečil, že za výhrou půjdou Vítkovičtí i tentokrát. „Nebude to lehké. Teda lehké to nebylo ani před tím, ale teď po nás myslím půjdou více. Ale porazit je můžeme," nastínil Šidlík.

První derby v sezoně shlédlo přímo v aréně nejméně fanoušků za poslední roky (5699). Šidlík věří, že napodruhé bude plno. „Určitě bychom si to přáli, ale to si musejí fanoušci rozhodnout sami, jestli na nás chtějí chodit, nebo ne. Je to na nich, my se pro to snažíme dělat maximum a hrát budeme stejně před plnou nebo poloprázdnou halou," přemítal vítkovický bek.