HOKEJ ONLINE: Debakl! Zlín demoluje Kometu. Boleslav jde na Spartu, Pardubice hostí Kladno

Hokejisté Třince vyhráli v 8. kole extraligy doma nad Karlovými Vary 4:3 po prodloužení. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který porazil Olomouc 2:0, doma nezaváhala ani Plzeň, která porazila Vítkovice 4:1. V dalších zápasech hraj Kometa se Zlínem, Litvínov bojuje s Hradcem, Pardubice s Kladnem a Mladá Boleslav zkusí potvrdit formu proti Spartě. Všechna utkání sledujte na Sport.cz online.

Trenér Brna Petr Fiala měl svým svěřencům co vysvětlovat

Roli velkého favorita začali hokejisté Třince plnit v sedmé minutě, když svou už sedmou branku v sezoně zaznamenal ve výborné formě hrající Tomáš Marcinko. O tři minuty později však bylo všechno jinak. Díky Koblasovi a Šenkeříkovi hosté skóre otočili a šli do vedení 2:1. Mistr se z šoku probral o čtyři minuty později, kdy gólovou přestřelku první třetiny uzavřel na 2:2. Stránský.

Šestadvacetiletý útočník Ocelářů Matěj Stránský se postaral i o další gól Ocelářů, když v 31. minutě potřetí překonal hostujícího Bednáře. Hosté stihli díky Stříteskému, který se trefil v přesilové hře, skóre vyrovnat. O bodu navíc pro Oceláře tak musel v páté minutě prodloužení rozhodnout až Ondřej Kovařčík.

Schwarz vychytal Kohouty

Po bezbrankové první třetině se ke slovu jako první dostali domácí, které poslal ve 25. minutě do vedení Bulíř. Pojistku přidal v 33. minutě Havlín a Bílí Tygři tak šli do závěrečné dvacetiminutovky s dvoubrankovým náskokem. Hanáci se již na zdramatizovaní duelu nezmohli, domácí gólman Marek Schwarz se tak mohl radovat z čistého konta a výhry 2:0.

Plzeň s Vítkovicemi nezaváhala

Domácí se dostali do vedení v 11. minutě díky Gulaše, který si připsal již svou devátou přesnou trefu v sezoně. Ještě než stačili Indiáni vedení pořádně oslavit, srovnal o 37 sekund později Guman. Plzeň si vzala do konce první části vedení zpět, když hostujícího Svobodu překonal Kodýtek. Ve druhé části navýšil vedení Mertl a Západočeši vedli 3:1. Tři body pro Plzeň pečetil pro pover play hostů do prázdné branky Straka.

