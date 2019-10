Tady bylo vždycky dobře, svěřoval se po návratu do třineckého dresu Květoň

Po pěti a půl letech, během nichž nastupoval v extralize za Mladou Boleslav, Chomutov a Vítkovice, se do Třince vrátil odchovanec novojičínského hokeje David Květoň. V sestavě úřadujícího mistra nahradil Andreje Nestrašila, který po pouhých dvou utkáních v extralize zamířil do Magnitogorsku.

„Jestli mě povolali jako reakci na odchod Nestrašila nevím. Prostě jsem měl ráno telefon, ve kterém mi bylo oznámeno, že proti Karlovým Varům budu hrát. Tak jsem přijel. Zrovna jsem se chystal na trénink, takže jsem to měl po cestě," vykládal 31letý útočník, jenž v minulém extraligovém ročníku hájil barvy Vítkovic.

V ostravském celku mu ale vypršela smlouva a další angažmá v extralize nenašel. Zakotvil proto téměř přesně uprostřed na cestě z Ostravy do Třince v prvoligovém Frýdku-Místku. „Nějaké nabídky jsem měl, ale pak jsme se spojili s Honzou (Peterkem - sportovním ředitelem Třince), který mi nabídl, že můžu nastoupit ve Frýdku-Místku a dál se uvidí," popisoval Květoň.

Jako krok zpátky angažmá ve druhé nejvyšší hokejové soutěže ostřílený hokejista nebere. „Někde jsem hrát musel. Dlouho jsem čekal na nějakou zajímavou nabídku, ale když se už rozjížděly všechny soutěže, přišlo mi to jako rozumná varianta, než jen trénovat a sedět doma. Já nevím, jak to berou ostatní hokejisté, ale já to bral tak, že budu na ledě a v zápřahu. Což mi může jenom pomoct," svěřoval se Květoň.

V deseti utkání Chance ligy dal za partnerský tým Třince tři góly, na dalších šest přihrál a po odchodu Nestrašila si vysloužil pozvánku do prvního týmu. Na jak dlouho netuší. „Jestli budu hrát za Třinec i dál ještě nevím. Uvidíme. Rozhodně bych se tomu nebránil. V Třinci bylo vždycky dobře, je tu pěkný zimák, parta funguje. Kluci mě přijali skvěle, jen škoda, že jsme proti Karlovým Varům neudělali tři body," svěřoval se Květoň, jenž v minulosti oblékal třinecký dres šest let.

V sezoně 2010/2011, kdy získal s Třincem mistrovský titul hrával v jedné formaci s nynějším trenérem Václavem Varaďou. „Nějaké přátelství tam je, ale teď je to můj trenér a tudíž nadřízený. Co bude dál, se teprve uvidí," pokrčil rameny Květoň.