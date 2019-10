Pardubice řeší hlavního trenéra, jednají s Růžičkou! Domluví se, nebo zůstane Bělohlav?

Šestapadesátiletý kouč, který českou reprezentaci dovedl ke dvěma titulům mistrů světa, naposledy působil minulou sezonu v Chomutově, který nedokázal zachránit v extralize. Od té doby na střídačce nestál, dělá jen konzultanta v prvoligové Kadani.

Že se s vedením Pardubic o možné spolupráci bavil, nepopírá. „Můj agent je s klubem ve spojení. Zatím k tomu ale nemám co říct, žádnou smlouvu podepsanou nemám," řekl Růžička Sport.cz.

„Diskuze s ním, respektive s jeho agentem, byla. V tuhle chvíli ale nechci dělat unáhlené rozhodnutí," potvrdil pro Českou televizi Sýkora.

„Nejjednodušší, co bych mohl udělat, je vzít nějakého trenéra a postavit ho do týmu. Je ale potřeba, aby fungovala chemie v realizačním týmu. Není to jenom o hlavním trenérovi, ale i jeho asistentech. Proto se mi úplně nechce rychle reagovat a rychle přivést nějaké velké jméno. Potřebuju si situaci vyhodnotit a udělat takového rozhodnutí, abychom byli schopni hrát tam, kde Pardubice patří," míní Sýkora.

Nezavrhuje ani variantu, že Bělohlav se z dočasného trenéra stane trvalým. „Z mého pohledu by měl v týmu určitě zůstat. Jestli na pozici hlavního trenéra, nebo k němu přivedeme někoho dalšího, to je otázka. Pracujeme na tom. Jedna z variant je, že to necháme ve složení, v jakém jsme odehráli nedělní vítězný zápas s Kladnem," vrací se Sýkora k zápasu s Rytíři, v němž dělali Bělohlavovi asistenty Otakar Janecký a Petr Čáslava.

Jisté naopak je, že novým hlavním trenérem Pardubic se nestane někdejší reprezentační kouč Alois Hadamczik. Ten předminulý týden podstoupil operaci ramene a nechce jako hlavní kouč přebrat tým v rozehrané sezoně, když si ho nemohl poskládat podle svého.

Alois Hadamczik.

Petr Horník, Právo

To ale neznamená, že Hadamczik nemůže do Pardubic zamířit. „Třeba jako konzultant, poradce. Dokážu si s ním představit spolupráci na poli manažersko-sportovním. Na pozici hlavního trenéra ale jeho jméno teď nepřipadá v úvahu," vysvětluje Sýkora, podle kterého jde herní projev Dynama nahoru.

„Tým se zvedá, hraje daleko líp. Jenom tomu chybí taková lehkost a aby se naši klíčoví hráči a střelci probudili a začali dávat góly," uzavírá pardubický generální ředitel.