Hradec hlásí hned dvě posily: přichází útočník Sparty a bývalý obránce Plzně

Kevin Klíma (vpravo) odchází ze Sparty na hostování do konce sezony do Hradce Králové.

Dvaadvacetiletý Klíma, syn vítěze Stanley Cupu Petra Klímy, nastoupil v sezoně za Spartu ke čtyřem utkáním, bodově se ale neprosadil, ve statistice plus/minus měl na svém kontě čtyři záporné body. Poslední dva zápasy rodák z americké Tampy, který má i české občanství, už kvůli přetlaku v útoku nehrál.

„Výkony Kevina na začátku sezony nebyly takové, jaké bychom si od zahraničního hráče představovali. Věříme, že pro jeho kariéru bude lepší hrát pravidelně za Hradec Králové. U nás je aktuálně až na pozici čtrnáctého útočníka, což je pro něj z pohledu zahraničního hráče škoda," vysvětluje Klímovo hostování na východě Čech sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

🏒 | Útočník KEVIN KLÍMA odchází na hostování do @MountfieldHK.



„Kevin svým bruslením a přímočarostí hokeje zapadá do naší koncepce. Vzhledem k jeho talentu je to hráč s příslibem do budoucna," je přesvědčený generální manažer hokejového Hradce Aleš Kmoníček.

Klíma už v úterý odcestoval s týmem k utkání Ligy mistrů ve Štýrském Hradci, kde Mountfield potřebuje zvítězit, aby udržel šance na postup do vyřazovací části soutěže. „Kevina jsme chtěli už vloni, nakonec se rozhodl pro Spartu. Naskytla se možnost ho angažovat a my doufáme, že v sobě probudí potenciál, který má, a že se z něj stane důležitý útočník," věří sportovní manažer Hradce Králové Jaroslav Bednář.

Mountfield HK hlásí dvě nové tváře – kádr Východočechů vyztuží Conor #Allen a Kevin #Klíma.

Posilou defenzivních řad je pak Allen, jenž v uplynulé sezoně pomohl Plzni k zisku bronzových medailí. V probíhajícím ročníku by devětadvacetiletý rodák z Chicaga dosud bez angažmá.

„Po odchodu Tomáše Voráčka s Philipem Samuelssonem a zranění Oskarse Cibulskise máme v obraně poměrně malou konkurenci a potřebujeme ji zvýšit. Hledali jsme někoho zkušeného, ale žádný vhodný český hráč na trhu není. Poohlédli jsme se proto v zahraničí, a protože Conora známe z Plzně, oslovili jsme ho a domluvili se s ním na dvouměsíční zkoušce," říká Kmoníček.

Allen, jenž za Plzeň posbíral i v součtu s play off v 61 duelech 18 kanadských bodů, by měl přiletět do České republiky přiletět ve čtvrtek a už o den později by mohl naskočit do pátečního zápasu s Mladou Boleslaví.

„Jeho požadavky byly nejprve hodně náročné, poté přistoupil na dvouměsíční try out. Očekáváme od něj podstatné zlepšení obranné fáze, měl by zkvalitnit hru dopředu i dozadu," doplňuje Bednář.