Ani vedle Jágra nezáří. Je to těžší, než jsem si myslel, přiznává Réway

Do týmu extraligového nováčka z Kladna zamířil, aby se opět pokusil o restart kdysi mimořádně slibně rozjeté kariéry, ale ani po boku Jaromíra Jágra slovenský útočník Martin Réway zatím nezáří. „Je to těžší, než jsem si myslel. Musím se neustále snažit, bojovat a věřit, že to bude lepší,“ řekl v rozhovoru pro slovenský Šport čtyřiadvacetiletý hokejista.