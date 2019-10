Liberec řeší nečekaný problém. Hlavní trenér byl hospitalizován v nemocnici

Hokejisté Bílých Tygrů se v následujících dvou extraligových duelech budou muset obejít bez svého hlavního trenéra Patrika Augusty, který byl kvůli náhlé zdravotní indispozici hospitalizován v liberecké nemocnici. Severočeský klub to uvedl na svých oficiálních stránkách.

Podle aktuální lékařské zprávy by se naštěstí nemělo jednat o nic vážného a pokud se naplní prognózy, měl by se Augusta do role hlavního trenéra vrátit v příštím týdnu.

V pátek v Pardubicích a v neděli v Brně se každopádně budou muset Bílí Tygři obejít bez jeho rad. Z pozice asistenta se do role hlavního kouče přesune Jaroslav Kudrna, který tak jako head coch zažije premiéru. Na střídačce ho doplní hlavní trenér prvoligových Benátek nad Jizerou Valdemar Jiruš.

Patrik Augusta, syn legendárního útočníka Jihlavy a reprezentace a posléze i trenéra národního týmu Josefa Augusty, se stal libereckým hlavním koučem před aktuální sezonou. Ve funkci nahradil Filipa Pešána, jemuž minulý ročník dělal asistenta.

Bílí Tygři jsou pode jeho vedení v čele extraligové tabulky, když v osmi zápasech posbírali devatenáct bodů. V Lize mistrů Liberec stále zůstává ve hře o postup ze základní skupiny, potřebuje k němu příští týden porazit doma za tři body německý Augsburg.