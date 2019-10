Kauza Rolinek: Z videa je mi smutno, píše šéf Pardubic a šokoval zveřejněním soukromé konverzace

Rozhodl se prolomit mlčení a ve středu přes facebookový profil své manželky Tomáš Rolinek poodhalil důvody, proč se rozhodl v klubu svého srdce, se kterým před čtrnácti lety získal mistrovský titul a má s ním i dvě stříbra, skončit.

Naštvalo jej, že když byl po druhém kole vyřazen ze sestavy, prakticky nikdo s ním nekomunikoval a důvody mu nevysvětlil. Na schůzce s Martinem Sýkorou a tehdejším koučem Dynama Ladislavem Lubinou, kterou čtyři dny od svého vyřazení ze sestavy inicioval, se Rolinek doslechl mimo jiné toto:

„Od trenéra (Lubiny) jsem se dozvěděl, že zbrojím proti němu, že schválně prohráváme, že chci odstřelit trenéra. S tím jsem hrubě nesouhlasil a odmítl jsem pod trenérem hrát," uvedl Rolinek, jenž věřil, že se situace obrátí k lepšímu po odvolání Lubiny. Jenže nezlepšilo, i pod novým koučem Bělohlavem v neděli s Kladnem nehrál.

Proto se kapitán mistrů světa z roku 2010 rozhodl, že za současného stavu bude nejlepší z Pardubic odejít. A zloba příznivců Dynama okamžitě začala směřovat k vedení v klubu v čele s jeho generálním ředitelem Sýkorou. Jak jste se mohli k pardubické legendě a klukovi, který by za klub položil snad i život, takhle zachovat? dala by shrnout většina reakcí fanoušků Dynama.

Ve čtvrtek odpoledne pak Sýkora na sociální síti předložil své stanovisko. „Udělal jsem maximum v komunikaci mezi trenérem a hráčem, i když jsem to mohl hodit na SM (sportovního manažera Jaroslava Kverku - pozn. aut.). Osobních setkání s Tomášem Rolinkem bylo více. Nikdo ho nevyhodil, ani nechtěl. O jeho místě v sestavě rozhoduje trenér, ne GM (generální manažer). Z jeho videa je mi smutno, protože právě já byl mediátorem celé situace," je přesvědčený Sýkora.

Když si ale Sýkora v jedné reakci na svůj tweet přečetl, že spíše než mediátorem byl lhářem, neboť ještě před pár týdny popíral, že za Rolinkovým odstavením byl jeho špatný vztah s trenérem, uchýlil se k naprosto neuvěřitelnému kroku.

Zveřejnil totiž soukromou komunikaci s Rolinkem, kterou s ním vedl ve středu poté, co hráč vysvětlil své důvody k opuštění Dynama.

Tomáš Rolinek.

Josef Vostárek, ČTK

„Já tě nenatřel, to už vytahuješ slova z vět. Že se mnou nikdo nekomunikoval? Ano, já myslel trenéry, možná to vyznělo špatně na tebe, ale já na tebe nechtěl mířit... Mluvili jsme spolu v masérně, vím to, ale bylo to myšleno na trenéry, ne na tebe... Já se ve finále na tebe nezlobím, já s tebou jednal fér," napsal Rolinek pardubickému generálnímu řediteli.

„Ale lidi to tak berou a už šíří nenávist... A přitom já jsem se snažil, aby to fungovalo," je na printscreenu vidět Sýkora odpověď dnes už bývalému pardubickému kapitánovi.