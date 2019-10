Sparta zlomila vítkovické prokletí a vyhrála počtvrté v řadě

Úvodní třetina souboje tradičních rivalů zůstala za očekáváním. Ostravany mohl poslat do vedení Mallet, jenže z mezikruží pálil vedle. Ve druhé části už se Vítkovičtí dočkali. V čase 26:37 Roman chytrou přihrávkou vysunul Bukartse a sparťanský útočník, který je v ostravském celku na hostování, po kličce do forhendu poslal puk pod lapačkou Sedláčka do sparťanské branky.

Hned o 29 sekund později ovšem srovnal Polášek, zanedlouho pak Pražané udeřili znovu. Polášek zavezl puk do útočné třetiny, po sérii odrazů se ke kotouči dostal Smejkal a otočil skóre. Třetí gól si Sparta schovala na úplný závěr druhé části. Říčka našel střílenou přihrávkou Růžičku, jenž zblízka doklepl puk za záda Dolejše.

Pražané kontrolovali hru a ve 48. minutě skórovali poté, co domácí nedotáhli do zdárného konce zajímavé přečíslení a hned z následného brejku je potrestal Kudrna. Tentýž hráč skóroval znovu necelých pět minut před koncem po povedené souhře a podtrhl sparťanské vítězství na ledě Vítkovic v poměru 5:1.

Sparta tak úspěšně zakončila šestizápasovou sérii venkovních utkání, Vítkovičtí si naopak na svém ledě připsali čtvrtou porážku za sebou a klesly na deváté místo.