Kometa se omluvila fanouškům za debakl. Zápas ozdobilo fair play gesto obránce

Severočechům se tak pomstili za jarní vyřazení v semifinále play off v minulé sezoně. „Nás spíš těší, že jsme se omluvili fanouškům za předchozí domácí výprask se Zlínem. Myslím, že se při utkání s Libercem dobře bavili," je přesvědčený spokojený útočník Komety Petr Holík, který k triumfu přispěl dvěma góly. Klíčovým momentem bylo podle něj rychlé vyrovnání Brňanů z 1:3 na 3:3 uprostřed zápasu v rozpětí pouhé čtvrtminuty. „Nastartovalo nás to, najednou jsme měli lehčí nohy. To, že jsme hráli dva dny po sobě, nám vůbec nevadilo," usmívá se.

Jeho elitní útočná řada se prosadila gólově třikrát, přestože v ní chyběl zraněný kanonýr Mueller, za něhož zaskočil na křídle Kucsera. „Před utkáním jsme si sedli a řekli si, co chceme hrát. Myslím, že nám to s ním docela klapalo," míní Holík. Délka Muellerovy absence je nejasná. „Bohužel to není tak, že by se vrátil třeba hned za týden," uvedl neurčitě brněnský asistent Kamil Pokorný, podle něhož nezvítězil v duelu s Libercem herně lepší tým. „Body jsme urvali díky enormní vůli a bojovnosti. A zase nás výtečnými zákroky podržel Vejmelka," chválí brankáře.

K výhře Brna přispěl vyrovnávací brankou na 1:1 i obránce Ondřej Němec, který chvíli předtím odvolal Krenželokovo vyloučení. „Nefauloval mě, a tak jsem to sdělil sudímu. Považuju to za naprosto automatické. Nebudu přece dávat dětem špatný příklad. Mám radost, že se mi to gólem vrátilo, a že jsme poté vyválčili strašně cenné tři body," tvrdí Němec.

Brankář Brna Karel Vejmelka a jeho spoluhráč Ondřej Němec.

Luboš Pavlíček, ČTK

Liberecký forvard Radan Lenc si po nepovedeném utkání stýskal, že jeho celek v úvodu nového extraligového ročníku příliš inkasuje. „Musíme na defenzívě zapracovat. Dopředu máme velkou sílu, je velká škoda, že jsme ze spousty šancí nedali víc gólů. Zlomilo nás osudných patnáct vteřin, během nichž jsme nechali Brňany srovnat, čímž se nadechli k náporu," lituje Lenc.

Podle Jiřího Kudrny, který zaskakoval na liberecké střídačce v roli hlavního kouče za zotavujícího se Augustu, odehrálo jeho mužstvo dobře jen polovinu střetnutí. „Zpočátku jsme byli o dost aktivnější, přesto úvodní třetina skončila nerozhodně 1:1. Měli jsme po ní vést. Po první pauze jsme sice Brnu odskočili, ale pak jsme se bohužel nevyvarovali slabších chvilek. Těch gólů nám tam napadalo strašně moc, to se pak těžko boduje. Taková porážka je pro nás pořádně hořkou pilulkou," připouští Kudrna.