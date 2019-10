Ujčík trestal! Za zákeřný faul stopka, Jarůšek naopak pykat nebude

Žejdlovi byl za zásah do hlavy nebo krku rozhodčími uložen větší trest a osobní trest do konce utkání za zásah do hlavy nebo krku. Ujčík po prostudování videozáznamu dospěl k závěru, že mladoboleslavský před střetem nezvýšil rychlost, neodrazil se ani neoddělil ruce od těla, zákrok však vedl zcela mimo zorný úhel protihráče, který byl v okamžiku střelby ve zvlášť zranitelné pozici a měl minimální možnost se střetu bránit.

„Je přitom na zodpovědnosti hráče, že zákrok povede tak, aby při něm nedošlo k zasažení protihráčovy hlavy či krku a tím k ohrožení jeho zdraví," vysvětlil Ujčík, jenž při vynesení jednozápasového trestu přihlédl mimo jiné k tomu, že Žejdl nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.

Jarůšek za podkopnutí Freibergse vyfasoval od sudích větší trest na pět minut a osobní trest do konce utkání. Ujčík na základě videozáznamu shledal, že zákrok nebyl veden v žádném případě takovou intenzitou, aby mohl závažnějším způsobem ohrozit zdraví protihráče, a proto řízení s litvínovský útočníkem zastavil.