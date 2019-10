Jarůšek měl na Spartě extra motivaci: Chtěl jsem panu trenérovi dokázat, že hokej hrát umím

Ve Spartě strávil rok a půl, před aktuální sezonou se ale Richard Jarůšek dozvěděl, že navzdory platnému kontraktu nemá místo v sestavě a může si hledat nový klub. Německému kouči Pražanů Uwe Kruppovi totiž nezapadal do představ. V úterý se osmadvacetiletý hokejový útočník do O2 areny poprvé vrátil jako soupeř. V dresu Litvínova vstřelil gól a přidal asistenci, Chemici ale nakonec nadějně rozehranou dohrávku 6. kola extraligy ztratili a prohráli 4:5 v prodloužení.

Jak jste se v O2 areně cítil jako soupeř?

Něco jsem tady zažil, takže jsem se rád vrátil. Hrálo se mi dobře, je ale škoda, že bereme jenom bod.

Měl jste velkou motivaci se proti Spartě vytáhnout?

Bral jsem to jako každý jiný zápas. Nebudu ale tvrdit, že jsem se nechtěl ukázat. Chtěl jsem panu trenérovi (Uwe Kruppovi, kouči Sparty) dokázat, že hokej hrát umím.

Vypadalo to, jako byste si dobře pamatoval, jak sparťanští zadáci zakládají útoky, protože hned několikrát jste vystihl jejich rozehrávku a jednou jste po chybě Pavelky i skóroval.

Tušil jsem, kam puk bude posílat, tak jsem toho využil. Dá se totiž říct, že Sparta hraje pořád to samý - nahazuje puky.

Richard Jarůšek ještě v dobách, kdy hrál za Spartu.

Vlastimil Vacek, Právo

Cítíte, že jste na Spartě měli na víc než jen bod?

Vedli jsme o dva góly a už jsme se naivně viděli, že vyhrajeme. Měli jsme to dotáhnout do vítězného konce, ale nakonec bereme jen bod. Před zápasem bychom ho určitě brali, po tom průběhu je to ale škoda.

Přitom většinu zápasu jste měli pod kontrolou, jenže pak přišla ve druhé třetině desetiminutová hluchá pasáž, v níž Sparta vstřelila dva góly a srovnala...

Už se nám to v sezoně párkrát stalo. Nevím, kde je problém. Přitom teď jsme po první třetině věděli, že Sparta bude muset zabrat, když prohrávala 1:3. Takový náskok bychom si měli umět pohlídat.