Bude to velký zápas, těší se liberecký Adam Musil na souboj s bratrem v dresu Třince

Hokejový útočník libereckých Bílých Tygrů Adam Musil nastoupil ve čtvrtek za HC Benátky nad Jizerou v prvoligovém zápase na ledě Slovanu Ústí nad Labem. V neděli ho však čeká mnohem sledovanější a zřejmě i vypjatější bitva. S týmem Liberce se představí v extraligovém duelu v Třinci. Bude to repríza loňského finále a v ní se může potkat v roli soupeře se svým bratrem, reprezentačním obráncem Davidem Musilem v dresu Ocelářů. „Bude to velký zápas,“ míní Adam Musil v rozhovoru pro Sport.cz.

Na jaře jste se přímo v třinecké Werk Areně fotografoval se svým bratrem Davidem a otcem Františkem Musilem při oslavách mistrovského titulu Třince. Jak na to vzpomínáte?

Byl jsem jako divák na všech finálových zápasech Třince s Libercem. A taky jsem byl moc rád, že se to bráchovi podařilo. Teď je ale nová sezona a jedu do Třince poprvé s libereckým týmem. Chci tam vyhrát se svým nynějším klubem a přejeme si, abychom odvezli tři body.

Co od měření sil dvou extraligových favoritů očekáváte?

Je to velký zápas pro Liberec i pro mě osobně. Už proto, že si zahraji proti bráchovi. Půjdu do toho jako do každého jiného utkání, a doufám, že nám to vyjde. V tabulce je znát nevídaná vyrovnanost, bodové rozdíly od prvního do šestého místa jsou minimální. Bohužel jsme poslední dva extraligové zápasy prohráli, v Pardubicích a v Brně. A chceme to napravit.

Zleva brankář Patrik Bartošák a obránce David Musil z Třince.

Vladimir Pryček, ČTK

Ve středu liberečtí Bílí Tygři neuspěli v Lize mistrů. Jak to vnímáte?

Samozřejmě nás to mrzí. Je to škoda, cítíme zklamání. I proti německému Augsburgu jsme hráli docela dobře, akorát jsme neproměnili šance. Tím, že jsme skončili už ve skupině Ligy mistrů, se můžeme soustředit už jen na extraligu. Tedy s cílem, abychom odváděli maximální výkony.

Třinec také nepostoupil v Lize mistrů do další fáze.

Co na to říci? Že loňští finalisté české extraligy budou v play off evropské pohárové soutěže chybět. Sezona ale pokračuje dál a bojuje se o ligové body. Kdo bude na konci lepší, zaslouží si vyhrát.