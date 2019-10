Jágrovy dva body Kladnu nestačily, Zlínu výměna kouče pomohla. Třinec se vrátil do čela

Pouhý den vydržela Kometa v čele hokejové extraligy. V neděli večer se na první místo vrátil Třinec, když v repríze posledního finále play off porazil Liberec 5:2. Kladnu ve 12. kole nepomohly ani gól a asistence Jaromíra Jágra, v Mladé Boleslavi prohrálo 3:6. Sparta vydřela výhru 2:1 v prodloužení nad Pardubicemi a je čtvrtá, na páté místo poskočily po triumfu 4:1 nad Vítkovicemi Karlovy Vary. Zlín pod staronovým koučem Svobodou zabral a uspěl 6:5 v Hradci Králové a v posledním nedělním duelu zvítězila Olomouc v Litvínově 4:3.

Už v pátém zápase v řadě dokázal bodovat sedmačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr, ani gól a asistence majitele Rytířů však Kladnu nestačila a v Mladé Boleslavi prohrálo 3:6. Středočeši doma bodovali i pošesté, z toho pětkrát vyhráli. Kladno si naopak připsalo třetí venkovní ztrátu za sebou. Teprve sedmnáctiletý obránce Boleslavi Karel Klikorka ozdobil svůj extraligový debut trefou. Jágr v sedmi utkáních zaznamenal už sedm gólů a tři asistence a je nejproduktivnějším kladenský hráčem.

Sparta se veze na vítězné vlně, uspěla už pošesté za sebou, proti Pardubicím se ale pořádně nadřela. Po gólu Rouska sice vedla už od první minuty, deset minut před koncem základní hrací doby ale poslal Mandát zápas do prodloužení. V jeho druhé minutě zajistil Pražanům bod navíc útočník David Tomášek, který v minulosti působil v Dynamu.

V repríze posledního extraligového finále slaví úřadující mistři z Třince, před vlastními fanoušky zdolali Liberec 5:2. Svěřenci trenéra Václava Varadi odskočili v rozmezí 26. až 34. minuty třemi góly na 4:1, dva z nich vstřelil Michal Kovařčík. Oceláři tak v probíhající sezoně doma ještě neprohráli, Bílí Tygři po prohrách v Pardubicích a Brně padli potřetí za sebou. Souboj bratrů Musilů; domácího Davida s hostujícím Adamem; tak dopadl lépe pro obránce Ocelářů.

Hráči Třince se radují z prvního gólu proti Liberci. Zleva Matěj Stránský, autor gólu Vladimír Dravecký, Tomáš Marcinko a Erik Hrňa.

Jaroslav Ožana, ČTK

Poslední Zlín přijel do Hradce Králové již se staronovým trenérem Robertem Svobodou, který v týdnu nahradil odvolaného Antonína Stavjaňu. A efekt se dostavil, Berani na ledě Mountfieldu triumfovali 6:5 a ukončili sérii tří proher. Ústřední postavou hostujícího celku byl útočník Antonín Honejsek, jenž vstřelil gól a další tři pro své spoluhráče připravil. Mountfield prohrál doma počtvrté v ročníku a spekuluje se o tom, že by u týmu mohl skončit trenér Tomáš Martinec. Nahradit by ho mohl Vladimír Růžička starší.

Už čtvrtou výhru v řadě si připsaly Karlovy Vary, když doma porazily 4:1 Vítkovice. Západočechy nasměroval za třemi body brankou už v první minutě Ondřej Beránek. Vojtěch Polák se po návratu z KHL dočkal ve druhém zápase za Energii v této sezoně premiérové trefy, přidal i asistenci.

Hokejisté Karlových Varů se radují z prvního gólu proti Vítkovicím.

Slavomír Kubeš, ČTK

Olomouc dokázala uspět 4:3 v Litvínově, čímž ukončila šňůru pěti porážek a posunula se v tabulce na deváté místo. Kohouti sice od 36. minuty prohrávali, hned vzápětí ale srovnal Olesz a v rozmezí 44. a 51. minutami přidali další tři trefy. Chemici pak už jen dvěma góly korigovali.