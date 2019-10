Jágr v Boleslavi zářil, diváci ho ale zklamali. Připadá mi, že jsou tady zvyklí chodit na basket, říká

„Ve druhé třetině jsme jim vyloženě dali dva góly z našich chyb na modrých čarách, kde jsme ztratili puk. To je zabiják," ušklíbl se fenomenální křídelník. Pět gólů v posledních čtyřech utkáních. Takovou měl bilanci před cestou do Las Vegas, kam před týdnem vyrazil pro zelenou kartu. Pral se s chřipkou, přesto se po pátečním příletu včera objevil v elitní formaci se Stachem a Zikmundem. „Já si to odehraju, i když to bylo náročné. Dvacet hodin cestovat, dva dny být v USA, pak zase letět zpátky. Navíc ten devítihodinový časový posun," vykládal Jágr.

Rozjížděl se pomaleji, na konci první třetiny však ukázal svoji velikost. Mistrným pasem našel při přesilovce před brankou Jakuba Valského, jemuž stačilo jen nastavit hůl. „To byl dal každej, bylo to od něj geniální," tvrdil střelec úvodní trefy.

Kladenský útočník Jaromír Jágr během zápasu v Mladé Boleslavi.

Vít Černý, ČTK

Jinak ale důvody k radosti neměl. „Po první třetině jsme jako by přestali hrát. Propadali a nehráli tak poctivě jako ze začátku. Mysleli jsme si, že si to dáme vestoje. Hráli jsme juniorský hokej," láteřil Valský.

Michal Vondrka z Mladé Boleslavi v diskuzi s Jaromírem Jágrem z Kladna.

Vít Černý, ČTK

Jeho tým v závěrečné části sice smazal dvoubrankový deficit i díky Jágrově sedmé trefě v sezoně. Poté ale Bruslaři definitivně odskočili. S 47letým veteránem, který v Mladé Boleslavi nastoupil k soutěžnímu utkání vůbec poprvé v kariéře, navíc v závěru cloumaly emoce. „Diváci tady pískají, když se jenom přátelsky někoho dotkneš. Připadá mi, že jsou tady zvyklí chodit na basket. Takové divné mi to přišlo. Věřil bych, že se jdou lidi podívat, jak se chlapi řežou mezi sebou, ale ne prostě pískat nebo bučet po každé příležitosti. Člověk má lítost, že někomu vezme puk," mrzelo Jágra, jenž byl zvolen nejlepším hráčem hostů a při přebírání ceny si od domácích fandů vyslechl pískot.

Rytíři nastoupili k zápasu po osmidenní pauze, na poslední triumf nad Plzní ovšem nenavázali. „Nepřišlo mi, že bychom byli nějací čerství. Ale nechci se k tomu vyjadřovat. Já byl teď na dovolené," usmál se Jágr, který si připsal počtvrté v řadě v extraligovém duelu dva body. „Co se divíte? Všichni trénují akorát fyzickou sílu, já zase jenom duševní, tam mají všichni rezervy," vtipkoval.

Jaromír Jágr z Kladna během utkání v Mladé Boleslavi.

Vít Černý, ČTK

Arénu přitom opouštěl smutný, teprve sedmnáctiletý obránce Karel Klikorka ale na tento den nikdy nezapomene. Extraligový debut ozdobil gólem, navíc si zahrál proti legendě. „Krásná zkušenost. V tomhle věku je pořád neuvěřitelný na puku, hráč od Pána Boha," hrnul mladík chválu na Jágra.