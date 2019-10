Hrát proti Jágrovi? Čest, je tam však vždy nějaké to ale, říká Dlapa. Rytířům dal kuriózní gól

Jeho kuriózní trefa srazila hokejisty Kladna v nedělní extraligové bitvě do kolen. Mladoboleslavský obránce Ondřej Dlapa za stavu 4:3 poslal puk od červené čáry na branku a Denis Godla, který byl zkraje třetí třetiny po srážce ošetřovaný, si vybral slabší chvilku. Puk k nadšení vyprodané arény pustil do sítě.

Věřil jste při střele, že by puk vůbec mohl skončit v bráně?

Vždycky potají věříte. Ale většinou je to náhoda, gólmanovi puk na poslední chvíli zaplave. Taky to nemá jednoduché.

Hodně gólů jste vstřelili od modré čáry. Byl to recept, jak překonat kladenského brankáře?

Náhoda. Občas to prostě takhle padne. Dneska padly blbý góly z obou stran.

Připravovali jste se na Godlu nějak speciálně?

Ne, my se připravujeme celkově na ten tým. I když Godla Kladno zvedl.

Kladno jste nakonec ve třetí třetině zlomili a vyhráli 6:3. Co zápas rozhodlo?

Asi štěstí. Byl to hnusný hokej, pro diváky dobré, že padlo hodně gólů, ale co se týče taktiky a systému, bylo to strašný.

V minulém utkání jste na ledě Karlových Varů pětkrát inkasovali. Snažili jste se zaměřit víc na defenzivu?

Ano, ale moc nám to nevyšlo. Zase jsme inkasovali dost gólů a mohli jich dostat i víc. Máme co zlepšovat.

Jaké to bylo zahrát si proti Jaromíru Jágrovi?

Nevím, co na to říct. Je to čest, velký hráč, je tam však vždycky nějaké to ale.