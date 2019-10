Jyväskylä? Velká škola! Kdyby tam ale nebyl hokej, vůbec do Finska nejdu, říká sparťan Tomášek

Je zpátky na místech, kde se učil hokejovou abecedu. David Tomášek odešel do zámoří z pražské Sparty ještě jako žák, na začátku října se do ní ve svých třiadvaceti letech vrátil už jako ostřílený útočník otřískaný zkušenostmi z finské ligy i národního týmu. Pět zápasů čekal na první gól, v neděli si ale vše vynahradil. V prodloužení rozsekl bitvu proti Pardubicím.

Po devíti letech jste se vrátil do Sparty. Co všechno se v ní změnilo během vašeho působení v kanadském Belleville, Pardubicích a Jyväskylä?

V holešovické hale, kde trénujeme, je skoro všechno stejný. Tribuny, chodba, kterou jsem procházel řadu let, nebo bufet vedle kabin (úsměv). Pamatuju si Stromovku a v O2 areně jsem už hrával jako host za Pardubice. Samozřejmě se tady změnilo vedení. Na Petra Tona nebo Jardu Hlinku jsem tenkrát koukal z hlediště. Je to takové zvláštní.

O návratu do Pardubic jste neuvažoval?

Pardubice taky přicházely v úvahu, ale já si přál vyšší týmové ambice. Sparta měla i největší zájem. Vnitřně to byla pro mě po návratu do Česka první volba. Šel jsem do Prahy, kde jsem vyrůstal. Znám ji.

David Tomášek přichází na sraz hokejové reprezentace.

Petr Hloušek, Právo

Sparta po vašem příchodu vyhrála všech pět zápasů, navíc zlepšila defenzivu. Jako byste týmu přinesl i štěstí.

Jo, nálada se otočila. Jsem rád, když naskočíte do rozjetého vlaku a prohrává se, nikomu to nepomáhá. Když jsem přišel, v prvních třech zápasech jsme dostali dohromady jen tři góly, což je vynikající.

Jak se na ledě cítíte?

V prvních dvou utkáních to byla pro mě taková rozkoukávačka. Skočil jsem do vody, neměl moc tréninků ani zápasů. Spíš jsem balil a cestoval. Ve třetím zápase ve Vítkovicích jsem měl už víc sebevědomí. Počítal jsem s tím, že se postupně budu zlepšovat, až se dostanu do nějaké komfortní zóny. Taky záleží na ice timu. Trenér měl ale o mě velký zájem, určitě mě sem nevzal, abych nehrál. Síla je tu velká. Jedeme na čtyři lajny a čas na ledě máme podobný. Kouč se to snaží rozložit.

Co vám říkal trenér Uwe Krupp, když jste se připojil k týmu?

Abych hrál svoji hru. Jsem tu jediný pravák na centru, takže mám nějakou zodpovědnost na vhazování. Chce ode mě, abych hrál na puku, byl schopný nastupovat proti prvním lajnám soupeře a zvládl to na ledě, jak dopředu, tak i dozadu.

David Tomášek z Česka oslavuje gól proti Německu.

Vlastimil Vacek, Právo

Sezonu jste odstartoval v Jyväskylä, kde jste v sedmi utkáních nastřádal gól a pět asistencí. Přesto jste ve Finsku rozvázal smlouvu.

V loňské sezoně jsem hrál hodně, i bodově to bylo docela dobré. Před rokem si mě tam bralo vedení, které se ale v létě změnilo. Přišel nový trenér, management a já tam byl jediný cizinec. Všichni ostatní skončili. Mě si tam nechali, ale prostě to skřípalo. Byla pak taky otázka, jestli dál zůstávat venku, když cítíte, že nemáte takovou důvěru.

Kapitolu Jyväskylä jste uzavřel. Štve vás předčasný konec?

V tu chvíli mě to dost mrzelo. Že balím a jedu domů, ale nebylo jenom z mé strany. Nemělo však cenu lámat to přes koleno. Cítil jsem pak, že o mě ztratili zájem. Udělal jsem za tím vším už tlustou čáru. Je to zkušenost do budoucna, jak se zachovat, když změníte prostředí. Člověk musí v hlavě rychle přešaltovat, nastoupit jinde a hned podávat dobré výkony.

Takhle si Adam Polášek a David Tomášek ze Sparty vzali do parády vítkovického útočníka Šimona Stránského.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jak vám seděla finská liga, která je hodně o bruslení?

Docela jo. Jsem bruslařský typ a nevadí mi, že to jezdí. I když jsem hrál trochu rozdílným stylem, dělal jsem v zápasech furt něco českého, podržel si třeba puk. Je to tam opravdu hodně o bruslení, někdy až moc. Hrálo se míň s pukem a člověk o něj musel pořád bojovat. Byla to pro mě ale celkově velká škola. Teď už vím, jak do defenzivy řešit spoustu věcí jinak. Rozhodování, detaily do obrany... Dalo mi to fakt hodně.

Často vzpomínají v Jyväskylä na útočníka Petra Hubáčka, jenž v klubu pět let hrál?

Ptali se na něj. Má tam velké jméno, možná větší než v jakémkoliv klubu u nás. Hodně ho uznávají, byl tam persona.

Říká se, že Finové v trénincích nic neošidí. Měl jste stejný dojem?

Mají to v sobě, jsou tak naučení. Nikdo jim nemusí říkat, že teď se jde na kolo nebo do posilovny. Občas to byla sice taková magořina, že za pět minut nikdo nebyl v kabině, všichni byli někde rozlítaní a nikdo si nepopovídal. Ale pracovní morálku mají obdivuhodnou.

V souboji (zleva) David Tomášek ze Sparty a Juraj Mikúš z Litvínova.

Vít Šimánek, ČTK

Jaký byl život ve Finsku?

Těžký. Kdyby tam nebyl hokej, vůbec do Finska nejdu. Mají sice parádní přírodu, čistý vzduch, vynikající suroviny, vysokou životní úroveň, ale je tam zima a brzy tma. Občas jsme zajeli třeba do Helsinek, ale jinak spíš trávili volno doma. Navíc Finové jsou hodně uzavření, nejsou zlí, vždycky pomůžou, ale mají zkrátka odlišnou mentalitu.

Byl jste tam sám?

Měl jsem s sebou naštěstí přítelkyni, bez ní by to bylo daleko horší, když si člověk nepopovídá česky. Obětovala se kvůli mně, přitom to měla o těžší než já. Naštěstí partnerky spoluhráčů držely pospolu. Vzali ji mezi sebe, což jí pomohlo. Dokonce si zlepšila angličtinu.

Hodně vám vadily kratší dny?

Finové jsou zvyklí, ale když přijdete ze střední Evropy, adaptace vám chvíli trvá. Člověk se musí naučit tělo jinak poslouchat. V jedenáct třeba vylezlo slunce a v pět odpoledne zapadlo.

Ve Spartě teď budete víc na očích reprezentačním trenérům, kteří vás brali na MS do Bratislavy. Na finální soupisku jste se ale nakonec nevešel. Už jste vyhnal z hlavy zklamání?

Ano. Byl jsem hodně smutný, že jsem se nevešel na poslední místo na soupisce. Ale věřím, že ještě šanci v budoucnu dostanu. Tohle je hokejový život, nezbývá mi než jít dál.