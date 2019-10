Ukaž se! vyzývá Čiliak nespokojeného fanouška. Najde brankářův kritik kuráž?

„Nejhorší je Čiliak. Zaprvé Slovák. Už to je handicap. Zadruhé Kometa Brno... další handicap. Nikdy do toho nedá srdce, neumí, stojí tam jako motovidlo. Já bych ho odstranil," dočetl se o sobě například Čiliak v příspěvku, který do facebookové diskuse napsal jistý Martin Datel.

Devětadvacetiletý slovenský gólman, jehož Zlín získal z Brna začátkem října na hostování do konce kalendářního roku poté, co jim po srážce s Jaromírem Jágrem zranila týmová jednička Libor Kašík, s odpovědí neotálel: „Ahoj. V úterý v 9 ráno sraz před zimákem. Vezmi si výstroj, zařídím ti prostor. Neber to vůbec ve zlém, zatrénuješ si a můžeš se ukázat. Možná tě podepíšou. Myslím to úplně vážně, ukaž se!"

https://www.facebook.com/Marek.Ciliak.Official/posts/2463954453720154

Co myslíte? Najde nespokojený fanda kuráž a v úterý se před zlínským stadionem Luďka Čajky objeví?