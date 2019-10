"Hrdina" od klávesnice odvahu nenašel. Škoda, třeba by změnil názor, mrzelo Čiliaka

Fanoušek se na sociálních sítích pustil do brněnské ikony hájící po přechodnou dobu barvy Zlína. „Nejhorší je Čiliak. Zaprvé Slovák. Už to je handicap. Zadruhé Kometa Brno... další handicap. Nikdy do toho nedá srdce, neumí, stojí tam jako motovidlo. Já bych ho odstranil," uvedl Datel.

Marek Čiliak mu dal prostor se ukázat přímo na ledě Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně: „Ahoj. V úterý v 9 ráno sraz před zimákem. Vezmi si výstroj, zařídím ti prostor. Neber to vůbec ve zlém, zatrénuješ si a můžeš se ukázat. Možná tě podepíšou. Myslím to úplně vážně, ukaž se!"

Trenér brankářů Zlína Richard Hrazdíra

Aleš Fuksa

V devět hodin ráno se ale před zimákem fanoušek neobjevil. A nepřišel ani na trénink extraligových hokejistů o půl desáté dopoledne. „Dostal šanci. Myslel jsem to vážně. Ale asi jsem nečekal, že přijde," přiznal Čiliak.

https://www.facebook.com/Marek.Ciliak.Official/posts/2463954453720154

Na druhou stranu však dodává, že by byl rád za jeho přítomnost. „Kdyby přišel, ukázal bych mu, jak fungujeme celý den. O to šlo. Po tréninku bych ho vzal na led, zachytali bychom si. Možná by změnil názor a viděl, jak to funguje a co to znamená hrát hokej. Že to není jen o hře, ale že je za tím dřina."

„Půjčili bychom mu i výstroj, ale on ji určitě má, protože je zkušený. Umí ohodnotit všechno," rýpl si do nespokojeného fanouška trenér zlínských brankářů Richard Hrazdíra.

Marek Čiliak na tréninku zlínských hokejistů

Aleš Fuksa

Čiliak přiznal, že běžně na podobné komentáře nereaguje. „Nemám nic proti tomu, když někdo napíše, že například nechytím ani fotbalový míč. Ale toto už bylo zvláštní, když napsal o Slovákovi a podobně," podotkl devětadvacetiletý brankář.

Slovenského gólmana získal Zlín na hostování v říjnu, a to poté, co se zranila brankářská jednička, Libor Kašík.