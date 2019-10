Za Zlín bude hrát slovinský útočník Jeglič

Poslední tým hokejové extraligy Zlín získal do sestavy zkušeného slovinského útočníka Žigu Jegliče. Jednatřicetiletého hráče zatím Berani angažovali na pětizápasovou zkoušku do reprezentační přestávky.

Jeglič patří k oporám slovinské reprezentace, vedle MS hrál i na olympijských turnajích v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018. Na klubové scéně má za sebou například působení v Södertälje nebo Ässätu Pori, v KHL nastupoval za Slovan Bratislava, Nižnij Novgorod a Nižněkamsk.

V uplynulé sezoně však měl problémy se zády, proto ho Zlín chce nejprve vyzkoušet. "Žiga je velmi kvalitní útočník, který má za sebou parádní kariéru. Jedná se o šikovného praváka, který nám pomůže s produktivitou. Můžeme ho využít jako pravé křídlo nebo i centra," uvedl na klubovém webu generální manažer Martin Hosták.

✍🏻 | Novou tváří mezi Berany je slovinský útočník Žiga Jeglič!💪🏻 Do Zlína přichází na pětizápasovou zkoušku. pic.twitter.com/nlHGBB46Hk — PSG Berani Zlín (@hokejzlin) October 22, 2019

Jegličovu kariéru ale lemují rovněž škraloupy. Během MS v roce 2017 ho disciplinární panel IIHF potrestal stopkou na dva zápasy za to, že na střídačce kopl bruslí do hlavy Švýcara Thomase Rüfenachta. Na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu zase vyfasoval osmiměsíční trest za doping poté, co byl v jeho těle nalezen zakázaný fenoterol.