Plekanec si vřelé přivítání na Kladně zasloužil, říká Jágr a skládá poklonu Kometě

Souboj hokejistů Kladna s Brnem poutal pozornost především tím, že Tomáš Plekanec poprvé v kariéře nastoupil proti svému mateřskému klubu, ale pro hrajícího majitele domácích bylo přece jen zásadnější, že po ztrátě vedení 2:0 nezískali Rytíři do tabulky ani bod. „Nevím, co by mě na tom mohlo těšit,“ prohlásil Jaromír Jágr, přestože díky asistenci u úvodního gólu prodloužil šňůru zápasu, v nichž se v extralize zapsal do kanadského bodování, už na šest.

Jak moc vás mrzí nezdar na vlastním ledě před vyprodaným hledištěm?

Byl to pravděpodobně nejtěžší zápas, který jsme doma zatím odehráli. V Brně jsou silní, zkušení, trpěliví hráči, kteří si věří. Mají opravdu perfektně poskládaný mužstvo, jádro má spoustu startů za nároďák, což musí být znát. Není náhoda, že Kometa brala dva tituly z posledních třech let, a i když pak vedla jen o gól, tak prostě ti kluci jasně vědí, co mají hrát.

Poznamenal nějak utkání ostře sledovaný Plekancův návrat domů, ale už v dresu soupeře?

Pleky na Kladně vyrostl a v minulé sezoně nám moc pomohl do extraligy, takže si tady zasloužil tohle vřelé přivítání. Teď je ale už v Brně, čímž to pro mě končí. A že jsme mu po těch instagramových fórcích ani nezahráli 'Vítr', když seděl na trestné lavici? Nechtěli jsme, aby se tu nějak moc rozlítal.

Ostře sledovaný souboj Jaromíra Jágra z Kladna a Tomáše Plekance v dresu Brna.

Vlastimil Vacek, Právo

Nečekal jste přece jen, že právě brněnský centr bude na vás jako vyhlášený pes obranář nasazován?

Ptal jsem se ho ještě před úvodním vhazováním, ale my střídali jako druzí, takže si Brno nechtělo rozbíjet hru. Je fakt, že jsme se během zápasu na ledě moc nepotkávali, já chodil spíš na Holíkovu lajnu, která nás vyloženě přehrála. Jak jim tam necháš trochu prostoru, dokážou šikovně řešit situace. Atmosféra ale byla výborná, za to samozřejmě děkujeme divákům.

Scházelo tedy jediné, vyhrát?

Přesně tak. Škoda, že jsme se fanouškům neodměnili vítězstvím, když jsme po první třetině vedli o dva góly. Před Brnem ale klobouk dolů, jak se po pauze zvedlo a po obratu skóre nám předvedlo, že je dostatečně dobré na to, aby si výsledek pohlídalo.

Stejně jako při minulém utkání v Mladé Boleslavi jste byl podle zápisu asistentem kladenského kapitána, ale i tentokrát bez písmene A na dresu. Takže jak to máte uvnitř týmu nastavené?

Ani jsem nevěděl, že je to někde takhle uvedené. Kapitánem být nechci, tahle role patří Jakubu Strnadovi, a to áčko by měli dát Michalu Barinkovi, aby komunikoval s rozhodčíma, protože mě to už nebaví. Vyčerpává mě, když mám za nimi jezdit, od nás se k tomu ale většinou nikdo neměl, tak jsem musel já. V úterý jsem ale byl ke konci tak unavenej, že bych k nim snad ani nedojel, takže jsem měl štěstí, že tam nebyly žádné spory a pochybnosti.

Tomáš Plekanec z Brna a Jaromír Jágr z Kladna po utkání hokejové Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Až koncem minulého týdne jste přiletěl ze zámoří, nedostihl vás nyní časový posun?

Možná trochu jo, třetí den pro aklimatizaci je vždycky nejhorší. Už v první třetině jsem se necítil moc dobře, ale tam bylo výhodou, že jsme měli hned tři přesilovky, a tak jsem nemusel hrát moc pět na pět.

Vnímal jste, že dres soupeře oblékl i šestnáctiletý obránce Svozil, nejmladší hráč extraligy?

Viděl jsem, že hraje s košíkem, ale netušil bych, že věkový rozdíl mezi námi je přes 31 let. Je na tom velice dobře bruslařsky, hrál s neuvěřitelným přehledem a u kontaktního brněnského gólu parádně našel střelce u prázdné branky.

Za Boleslav zase proti vám skóroval sedmnáctiletý bek Karel Klikorka, co říkáte na takové věkové propasti?

Naskakují proti mně čím dál mladší kluci a ty rozdíly budou větší a větší... Jen doufám, že já v pátek budu zase lítat.

V příštím kole hostíte předposlední Litvínov. Cítíte důležitost tohoto utkání?

Zase to bude boj, přiznejme si, že možná o poslední flek. Budu tam zase jiné emoce, ale v extralize nepřijdou zápasy, které můžeš odehrát na padesát procent a stejně zvítězit. To jsme mohli možná v první lize, ale o úroveň výš to už prostě nejde. Je to pro všechny taková výzva, že každý zápas něco znamená. Nemůžeme nic vypustit, pokaždé jedeme nadoraz, skoro bych řekl, že už pro nás začalo play off a body zadarmo nám nikdo nedá.

Jaromír Jágr z Kladna se probíjí před brněnského brankáře Karla Vejmelku. Vpravo Jan Hruška.

Vlastimil Vacek, Právo