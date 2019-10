Trenér Růžička po prvním tréninku v Hradci: Hroznej fičák, je tu hodně dobré mužstvo

Jaké jsou vaše první dojmy?

Výborné, je tu hodně dobré mužstvo. Byl jsem poměrně dlouho bez velkého hokeje. Jsem rád, že jsem mohl zase vrátit. Už mi to začalo chybět.

Jedna z vašich prvních vět na tréninku zněla: Pane, to je jiný tempo. Hodně vás překvapila úroveň?

(smích) Já měl teď pár tréninků v Kadani... Byl to tady hroznej fičák, je tu fakt dobrej mančaft s velkými ambicemi. Myslí na ty největší úspěchy, a to je pro mě velká výzva.

Extraligoví hokejisté Hradce Králové poprvé trénovali pod vedením nového trenéra Vladimíra Růžičky.

David Taneček, ČTK

Prezident a předseda představenstva klubu Miroslav Schön měl pocit, tým jde trochu dolů a je potřeba ho malinko nakopnout...

Já si to nemyslím. Je začátek sezony a jak se říká, rozhodovat se bude až v březnu, kdy se začne hrát velký hokej.

Jak bude probíhat spolupráce s druhým hlavním trenérem Tomášem Martincem? Kdo bude mít rozhodující slovo?

My se určitě vždycky domluvíme, to nebude problém (úsměv). Už jsme spolu chvíli seděli a povídali si. Můžeme mít každý trochu jiný pohled a je jedině dobře, když jich bude víc a nebudou úplně stejné. Důležité je, abychom se prostě dohodli.

Někteří hradečtí fandové berou váš příchod nelibě. Během nedělního zápasu se Zlínem dokonce rozvinuli transparent, na němž stálo Martinec = Hradec, Růžička = konec. Nebojíte se jejich přijetí?

Já to ale docela chápu. Je tu Máťa (Martinec), je to logické. Nedá se nic dělat, takhle to cítí, co já s tím udělám? Musíme teď koukat hlavně na to, aby byly dobré výsledky. To je jediné, co mě zajímá. Proto jsem sem přišel. Abychom udělali nějakou práci a na konci sezony hráli o nejvyšší místa.

Cítíte, že budete trochu pod tlakem fanoušků?

Vždycky když se vyhrává, tak fanoušci jsou perfektní. Jakmile se začne prohrávat, tak to máte úplně jedno. Já byl pod tlakem vždycky, nemám s tím žádný problém.

Hradec jste znal z extraligy jako soupeře, který hraje hodně aktivní hokej, i trochu na riziko. Budete chtít něco změnit?

To je pravda, já jsem zastáncem toho hrát malinko jinak, ale uvidíme. Teď nemá cenu se ukvapovat a něco k tomu říkat. Zase tady je mužstvo, které je fakt hodně kvalitní.

Už v pátek nastoupí Hradec Králové ve Vítkovicích. Budete v něm spíš v roli pozorovatele?

To uvidíme zítra. Ale myslím, že vydržím pozorovat tak půl minuty (smích). Každopádně je týden do reprezentační přestávky, je potom skoro dva týdny volno a je dobré, abych poznal všechny ty hráče. I když plno jich znám.

Do extraligy se vracíte po téměř půl roce. Tak dlouhou pauzu bez hokeje jste ještě nezažil, byť jste působil jako konzultant v Kadani. Jak to bylo těžké?

Nezažil jsem to, ale situace v Chomutově byla taková, jaká byla. Ten krok jsem udělal já. Kdybych neřekl, že chci končit, pokračoval bych dál. Jenže já už nechtěl. Chci hrát na nejvyšších místech nebo s klubem bojovat o postup zpátky do extraligy, což Chomutov neměl. Nelákalo mě to dál. Samozřejmě v tu dobu byl květen a všechny kluby už měly trenéry. Bylo by to nefér vůči nim, aby ho měnili. Počítal jsem, že budu muset počkat.

Šuškalo se o zájmu Litvínova i Pardubic. Bylo to pro vás složité rozhodování?

Hradec byl první, kdo mě oslovil. Hrozně si toho vážím. U Litvínova to je složité, nechci se k tomu už vyjadřovat. Pokud jde o Pardubice, hodně se to řešilo v mediích, ale tak horké to nebylo. Já měl víceméně jenom dva telefonáty, moc jsem s nimi nejednal.

A jak blízko bylo, abyste vedl slovenský národní tým?

Nevím, prostě to nedopadlo, takže to pro mě bylo daleko. (úsměv)

Jak jste vyplnil dlouhé volno bez hokeje?

Věnoval se rodině, dceři, sledoval hodně zápasů, i první ligu, docela jsem toho viděl dost.