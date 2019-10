Pod Růžičkou nikdy nehrál, teď je jeho partner. Najdeme kompromis, věří Martinec

„O rozhodnutí představenstva jsem se dozvěděl ve středu. Nebyli spokojeni s výsledky a posílili realizační tým. Respektuju to. Věřím, že se zvedneme a budeme zlepšovat," vykládal Martinec klidným hlasem.

S bývalým koučem české hokejové reprezentace se zatím o jeho vizi a vzájemné spolupráci moc nebavil. „Sedneme si a domluvíme se. Vláďa bude mít určitě postřehy a bude chtít zařadit nějaké prvky," říká o 10 let mladší trenér, jenž loni uzavřel v Hradci pětiletý kontrakt. Přitom by rád pokračoval v započaté koncepční práci. „Vybírali jsme i některé hráče do klubu s tím, jaký chceme hrát hokej. Věřím, že v něm budeme pokračovat, kluci ho mají už pod kůží," tvrdil Martinec a přeje si, aby u týmu setrvali jeho dosavadní asistenti Svoboda i Krátoška.

Východočechům patří v tabulce šestá příčka se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Brno. Naposledy si vyšlápli doma na mistra z Třince, kterého udolali 1:0 po samostatných nájezdech. Na ledě Vítkovic ale dnes vyrukují už s novým trenérským tandemem.

„Přípravu na zápas máme víceméně hotovou. Akorát se dopředu dohodneme, jestli něco změníme, nebo budeme hrát zatím stejně, jako jsme hráli. A jak budeme fungovat na lavičce? Věřím, že najdeme kompromis a bude ku prospěchu týmu," usmívá se muž, jenž pod olympijským šampionem z Nagana jako hráč nikdy nenastoupil. „Na rozdíl od bráchy jsem neměl tu čest," připomněl svého sourozence Patrika, ten pod Růžičkou hrával v pražské Slavii.