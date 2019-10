Kometa dál vítězí, už jí jdou i přesilovky. Bylo otázkou času, kdy nám to v nich začne padat, tvrdí útočník Holík

„Moc nám pomohl rychlý vedoucí gól hned při prvním střídání. První třetinu jsme měli zcela pod kontrolou, třígólový náskok se nakonec ukázal jako rozhodující," má radost z pátého triumfu v řadě centr elitní formace Komety Petr Holík.

Těší ho, že jeho tým vstřelil Dynamu dvě branky z přesilovek, které Brňanům na začátku sezony příliš nešly. „Nedělali jsme si z toho hlavu, byla otázka času, kdy nám to začne padat. Nic jsme ve hře v početní převaze neměnili ani po zranění Petera Muellera. Kucsera, který za něj na křídle zaskakuje, zapadl dobře. Sedli jsme si a pár věcí si řekli. Dokážeme si na ledě vyhovět," kvituje Holík s povděkem.

Trefou na 2:0 přispěl k vysokému vítězství Komety svým premiérovým gólem po přestupu z prvoligové Poruby útočník Vladimír Svačina. „Jsem za něj strašně rád. Pleky mě našel nádhernou přihrávkou. Ta byla od něj geniální. Nosím na dresu číslo třináct a povedlo se mi skórovat ve třináctém extraligovém kole. Rozhodně nejsem pověrčivý, na třináctku nedám dopustit," prozrazuje.

Nebyla to ale jeho první branka za Kometu. Před deseti lety vstřelil gól do ústecké sítě ve finále prvoligového play off, když v Brně odehrál jako host tři střetnutí. „Tehdy se nám nepovedlo přes Ústí přejít a já jsem z toho byl dost špatný," vzpomíná Svačina.

Bývalému reprezentantovi nevadí, že nastupuje až ve čtvrté brněnské formaci. „Řekl jsem po příchodu, že přijmu jakoukoliv roli. Jsme jeden tým. Nejdůležitější je, že vyhráváme," má jasno.

Pardubičtí v Brně nepotvrdili nárůst formy z posledních zápasů. „Vůbec se nám nevydařil vstup do utkání. Od toho se všechno odvíjelo," hlesl asistent trenéra Petr Čáslava. Útočník Dynama Jan Mandát litoval, že jeho řada s Kousalem a Tyborem dovolila Kometě skórovat už po 24 vteřinách. „Nepovedený úvod jde za námi. Po zpackané první třetině jsme se postupně lepšili, ale manko bylo už příliš velké," posteskl si.