Mladou Boleslav posílil Bičevskis, naopak do Olomouce jde Musil

Lotyšský hokejový centr Maris Bičevskis bude hostovat do konce sezony z Hradce Králové v Mladé Boleslavi. Bruslařský klub naopak uvolnil útočníka Pavla Musila na stejnou dobu do dalšího extraligového klubu Olomouce.

Osmadvacetiletý Bičevskis sehrál v této sezoně za Mountfield sedm zápasů a nebodoval. V minulém ročníku, před kterým do Hradce Králové přišel, si v 45 zápasech včetně play off připsal 11 bodů za dva góly a devět asistencí.

"Maris přichází do role defenzivnějšího centra, který je silný na vhazování, což je něco, s čím máme dlouhodobě problém. Je to dobrý bruslař, zodpovědný hráč do oslabení. Slibujeme si od něj oživení našeho mužstva," řekl klubovému webu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Radim Vrbata. Bruslařský klub prohrál čtyři z posledních šesti zápasů.

Bičevskis má na kontě v KHL v dresu Dinama Riga 291 utkání a 55 bodů za 18 gólů a 37 přihrávek. V dresu Lotyšska se představil třikrát na mistrovství světa. "Má zkušenosti jak z lotyšské reprezentace, tak z KHL. Doufáme, že se mu u nás bude dařit," dodal Vrbata.

Olomouc vyhrála jediný z uplynulých sedmi zápasů a rozhodla se angažovat sedmadvacetiletého Musila, který v deseti duelech tohoto ročníku zaznamenal tři body za dvě branky a jednu asistenci. Rodák z Čáslavi, který působil i v Pardubicích, v extralize nasbíral v 267 utkáních 107 bodů za 45 gólů a 62 přihrávek.

"Rozhodnutí ohledně Pavla Musila se nám nedělalo vůbec snadno. Strávil tu téměř sedm sezon, do Bruslařského klubu přišel ještě jako dvacetiletý mladík, který u nás dozrál ve skvělého hokejistu, jakým dnes je, a který si získal přízeň fanoušků. To rozhodnutí je nicméně oboustranné - byť to tu Pavel má rád, i on sám uznal, že potřebuje nový impulz, změnu. Pevně věříme, že se mu v Olomouci bude dařit, a moc mu to přejeme," dodal Vrbata na adresu útočníka, který má na kontě i tři starty v české reprezentaci.