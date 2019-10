Lev umí dát gól také fotbalově. Vždyť pocházím z Plzně, culí se. Už se ale na něj ví, že fandí i Slavii

„Je to škoda, že jsme dovolili soupeři vrátit se do zápasu. Litvínov ale hrál velmi dobře. Z utkání se nakonec stala taková přetahovaná, a tak jsme za dva bodíky rádi," tvrdí útočník Jakub Lev, který zaznamenal uprostřed zajímavého duelu třetí gól Komety. Nikoli hokejkou, ale zkusil to fotbalově. „Nastavil jsem Hruškově přihrávce nohu. Puk se mi od brusle odrazil do sítě. To teď pravidla dovolují. Přesto jsem si nebyl jistý, co na to sudí. Nešli se ale ani podívat na video, a tak bylo všechno v pořádku," usmívá se.

Také fotbal prý Lev solidně ovládá. „Vždyť pocházím z Plzně," prozrazuje na sebe. Viktorka však souběžně s brněnským střetnutím padla ve šlágru fotbalové ligy se Slavií. „Už jsem se to doslechl. Ale raději to nebudu komentovat, protože se na mě nedávno prolátlo, že ve fotbale odmala fandím i Slavii," culí se.

Proti Litvínovu se příliš nedařilo Holíkově elitní řadě Komety, a tak se o brněnské góly tentokrát podělily další formace. Díky úvodní trefě Silvestra Kuska přispěl k výhře také čtvrtý útok. „Naším hlavním úkolem je unavit protihráče, ale chceme být samozřejmě taky co nejvíc produktivní. Je dobře, že s námi teď nastupuje zkušený Vláďa Svačina. S ním by se mohl náš přínos pro mužstvo ještě navýšit," domnívá se Kusko, který skóroval poprvé v tomto extraligovém ročníku. „Škoda ale, že jsem neuspěl při samostatném nájezdu. V minulé sezoně se mi dařily až neskutečně, v té nové jsem už dva neproměnil," mrzí ho.

I bez jeho příspěvku byla Kometa nakonec v penaltovém rozstřelu šťastnější, avšak náladu v litvínovské kabině to příliš nepoznamenalo. „My si hlavně považujeme, že jsme na ledě extraligového lídra dvakrát zvedli hlavy. Naše výkony jdou nahoru," je přesvědčený forvard Severočechů Lukáš Válek, jenž sedm minut před koncem srovnal na 3:3. Pak ovšem musel na trestnou lavici. „Ty dvě minuty byly hodně nepříjemné. Děkuju klukům, že se v oslabení ubránili a máme aspoň bodík. Mohly být i dva, avšak prodloužení a nájezdy jsou vždycky tak trochu loterie," přemítá.

Už v úterý hostí Litvínov v dalším extraligovém střetnutí hokejisty Plzně a Válek si věří i na dalšího silného protivníka. „Je dobře, že se teď hraje v rychlém sledu. Proti Plzni s vynikajícím Gulašem to bude hodně těžké, ale uděláme všechno pro to, abychom ji rovněž zaskočili," předsevzal si.