HOKEJ ONLINE: Sparta bojuje o první místo, doma prohrává. Pardubice odjely z Varů s debaklem

Hokejisté Pardubic nastoupili do utkání 15. kola extraligy v Karlových Varech s juniory, jelikož v kabině propukla akutní virová epidemie střevní chřipky a domů odjeli s debaklem 0:8. Olomouc vedla v Mladé Boleslavi, nakonec ale prohrála 1:5. Litvínov doma padl s Plzní. Vítkovice vyhrály nad Zlínem 4:3 po samostatných nájezdech. Další zápasy 15. kola se ještě hrají. Sparta může jít po souboji s Libercem na první místo před Brno. Kladno s Jaromírem Jágrem se trápí, dnes se představí v Hradci Králové. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Brankář Pardubic Vojtěch Nečas utkání v Karlových Varech nedochytal, po páté inkasované brance pustil do klece náhradníka.

Hokejisté Pardubic nastoupili do utkání v Karlových Varech s juniory a na ledě to podle toho vypadalo. Karlovy Vary vedly už po první třetině jasně 3:0 a postupně navyšovaly náskok.

Východočechy od debaklu nezachránila ani výměna brankářů. V čase 24:23 opustil klec Nečas, jenž inkasoval pětkrát. Už za třináct sekund pak lovil puk ze sítě i náhradník Borovička. Nakonec Karlovy Vary vyhrály vysoko 8:0.

Vítkovice rozpoutaly v bitvě se Zlínem přestřelku. Domácí tým skóroval z první střely na zásluhou útočníka Deje, nakonec v první dvacetiminutovce padlo branek pět (3:2). To neustál gólman hostů Čiliak a pustil do branky náhradníka Hufa. V prostřední části pak hosté srovnali na 3:3 a duel nakonec dospěl do samostatných nájezdů. Tam rozhodl ve čtvrté sérii vítkovický útočník Zdráhal.

Plzeň na ledě Litvínova urvala vedení ve druhé třetině zásluhou Kaňáka, hlavní pozornost na sebe poutal ale asistující Milan Gulaš. Ten totiž bodoval v 15. extraligovém utkání za sebou. Severočeši sice na začátku třetí části hry srovnali, ale Indiáni dvěma trefami v závěru rozhodli o své výhře 3:1.

Olomouc sice vedla na ledě Mladé Boleslavi od druhé minuty, jenže pak už stříleli góly jen Středočeši. Dvakrát zamířil přesně zkušený útočník Vondrka.

Šestý Hradec Králové a předposlední Kladno. Domácí pod novým trenérem Vladimírem Růžičkou, který doplnil Tomáše Martince, bodovali v obou zápasech, ve kterých stál nový kouč na střídačce. Rytíři prohráli čtyřikrát za sebou a získali v této sérii jediný bod.

Druhá Sparta a devátý Liberec. Dvě mužstva, která se nacházejí v úplně rozlišné formě. Sparta vyhrála devětkrát za sebou. Tygři pětkrát za sebou nebodovali, jenže Liberec vyhrál sedm z posledních devíti vzájemných zápasů s pražským rivalem. Potvrdí tuto statistiku v úterý?