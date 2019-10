Sparta doma prohrála a na první místo musí zapomenout. Pardubice odjely z Varů s debaklem

Hokejisté Pardubic nastoupili do utkání 15. kola Tipsport extraligy v Karlových Varech s juniory, jelikož v kabině propukla akutní virová epidemie střevní chřipky a domů odjeli s debaklem 0:8. Olomouc vedla v Mladé Boleslavi, nakonec ale prohrála 1:5. Litvínov doma padl s Plzní 1:3. Vítkovice vyhrály nad Zlínem 4:3 po samostatných nájezdech a Hradec Králové zdolal kladenské Rytíře 2:1 v prodloužení. Sparta ve šlágru kola prohrála doma s Libercem 0:2 a propásla šanci dostat se na první místo před Brno.

Brankář Pardubic Vojtěch Nečas utkání v Karlových Varech nedochytal, po páté inkasované brance pustil do klece náhradníka.

Hokejisté Pardubic nastoupili do utkání v Karlových Varech s juniory a na ledě to podle toho vypadalo. Karlovy Vary vedly už po první třetině jasně 3:0 a postupně navyšovaly náskok.

Východočechy od debaklu nezachránila ani výměna brankářů. V čase 24:23 opustil klec Nečas, jenž inkasoval pětkrát. Už za třináct sekund pak lovil puk ze sítě i náhradník Borovička. Nakonec Karlovy Vary vyhrály vysoko 8:0.

Karlovarští hokejisté se radují z gólu.

Slavomír Kubeš, ČTK

Vítkovice rozpoutaly v bitvě se Zlínem přestřelku. Domácí tým skóroval z první střely zásluhou útočníka Deje, nakonec v první dvacetiminutovce padlo branek pět (3:2). To neustál gólman hostů Čiliak a pustil do branky náhradníka Hufa. V prostřední části pak hosté srovnali na 3:3 a duel nakonec dospěl do samostatných nájezdů. Tam rozhodl ve čtvrté sérii vítkovický útočník Zdráhal.

Valentin Claireaux ze Zlína, brankář Vítkovic Miroslav Svoboda a Rastislav Dej z Vítkovic v akci během extraligového utkání.

Jaroslav Ožana, ČTK

Plzeň na ledě Litvínova urvala vedení ve druhé třetině zásluhou Kaňáka, hlavní pozornost na sebe poutal ale asistující Milan Gulaš. Ten totiž bodoval v 15. extraligovém utkání za sebou. Severočeši sice na začátku třetí části hry srovnali, ale Indiáni dvěma trefami v závěru rozhodli o své výhře 3:1.

Olomouc sice vedla na ledě Mladé Boleslavi od druhé minuty, jenže pak už stříleli góly jen Středočeši. Dvakrát zamířil přesně zkušený útočník a kapitán týmu Michal Vondrka.

Šestý Hradec Králové se doma trápil s Kladnem. Domácí nakonec urvali vítězství 2:1 v prodloužení a pod novým trenérem Vladimírem Růžičkou, který doplnil Tomáše Martince, bodovali i ve třetím utkání, kdy stál nový kouč na střídačce.

Trenéři Hradce Králové (zleva) Tomáš Martinec a Vladimír Růžička.

David Taneček, ČTK

Sparta sice vyhrála devětkrát za sebou, ale proti Liberci jí to zrovna moc nejde, což se potvrdilo. Tygři, kteří pětkrát za sebou nebodovali, v Praze vyhráli 2:0 a odmítli Pražany pustit na první místo aktuální tabulky před Kometu Brno.