Při přesilovkách nám pomáhají i Reichel s Ručinským, řekl trenér Šlégr o snaze po zlepšení

Jak hodnotíte duel s Plzní?

Když namažeme soupeři na rozhodující branku, je to obrovská chyba, jaká by se neměla stávat. To si prostě nesmíme dovolit. Kracík naskočí z trestné lavice a jede sám na gólmana. A to nás stojí body, které potřebujeme.

Inkasovali jste bezprostředně po skončení vlastní přesilovky. A byli u toho hokejisté, kteří by měli mít v týmu klíčovou roli.

Musíme se o tom bavit, ukázat si nedostatky a eliminovat je. Hráči jsou za to zodpovědní. Co k tomu říci? Je to nepřípustné. Přitom na Kladně a v Brně byly naše přesilovky docela slušné. A věřili jsme, že je přeneseme i do utkání s Plzní. Na konci třetí třetiny jsme dostali výhodu přesilové hry a efekt byl špatný. Připadá mi, že je to za trest.

Brankář Litvínova David Honzík, Jan Eberle z Plzně a Luboš Rob z Plzně během extraligového utkání.

Ondřej Hájek, ČTK

Prý jste oslovili se žádostí o výpomoc litvínovské legendy a bývalé reprezentanty Roberta Reichla a Martina Ručinského. Jak to vypadá v praxi?

Ano, obrátili jsme se na ně, aby nám s tím pomohli. Přesilovky denně trénujeme a usilovně na nich pracujeme. Nic jiného nám ani nezbývá. Robert s Martinem nám řekli, že jsme předtím hráli přesilovky hodně bez pohybu, že bychom se v tom měli zlepšit, o což se snažíme.

Chodí s vámi Reichel a Ručinský i na led?

Zatím byli za námi jen v kabině. Bavíme se o tom, co musíme udělat pro zkvalitnění hry. Samozřejmě nám to není jedno.

Jak se jeví staronová tvář v obraně Tomáš Pavelka?

Svým bruslením a přehledem je pro nás určitě posilou. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Plzeňský hokejista Tomáš Vracovský (vlevo) a František Gerhát z Litvínova (vpravo) před brankou litvínovského gólmana Davida Honzíka.

Ondřej Hájek, ČTK

A co z kádru vyřazený Karel Kubát?

Hodlá na sobě zapracovat. A na otázku, jestli je ochoten porvat se o litvínovský dres, řekl, že ano. Dosud jeho výkonnost nebyla adekvátní. Měsíc potrénuje, vyčistí si hlavu a snad znovu zabojuje, aby se dostal do sestavy.

Plánujete další změny?

Jednoznačně, ale hned po zápase s Plzní ještě určitě nebudou. Uvidíme, co nám konkrétně vyjde.