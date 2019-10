Dostal vyčiněno a pak sejmul Spartu. Museli jsme to zabetonovat, líčil hrdina Liberce

Za první čtyři extraligová kola nasázel tři góly, na ten další ale čekal více než pět týdnů. Slovenský hokejový útočník Liberce se dočkal v úterý na Spartě, když v 25. minutě zlomil bezbrankový stav. A vůbec neřešil, že kotouč si do vlastní branky nakonec nešťastně píchnul obránce Pražanů Polášek. „Jen jsem do puku plácnul a ten nějak padnul do branky, radoval se Hudáček po triumfu Bílých Tygrů 2:0.

Dal jste vůbec někdy snadnější branku?

Byl to jeden z mých šťastnějších gólů, ale i takové se počítají. Před zápasem jsme si shodou okolností říkali, že musíme víc chodit do branky. Právě mně to trenér vytýkal u videa asi nejvíc. Celý týden mi říkal, že takové góly vůbec nedáváme.

Tak jste ho poslechl...

(směje se) Je fakt, že takových gólů musíme dávat víc. Nejde všechno hrát až do prázdné brány. První kola nám to sice vycházelo, ale za současné situaci musíme hru zjednodušit.

Libor Hudáček z Liberce se raduje ze vstřelené branky - ilustrační foto. Vít Černý, ČTK





Což se vám na Spartě podařilo. Domácím jste za celý zápas povolili jen sedmnáct střel a vyložených šancí měli Pražané minimum.

Je pravda, že jsme Spartu skoro k ničemu nepustili, ale kdybychom nepodali tak dobrý týmový výkon, vypadalo by to jinak.

Hráli jste hodně z obrany a trpělivě. Opakovali jste si před zápasem, že se se Spartou nemůžete pouštět do ofenzivních dostihů jako v domácím zápase, který jste ve druhém kole vyhráli 8:7 v prodloužení?

Takhle se Spartou nemůžeme hrát. Věděli jsme, s čím musíme na Spartu přijet. Věděli jsme, že obě mužstva jsou hodně ofenzivní, takže jsme to dneska museli zabetonovat. S ničím jiným jsme po pěti prohrách v řadě ani nemohli přijít. Chtěli jsme si počkat na přesilovky, které nám nakonec vůbec nevyšly, ale na druhou stranu se k nám štěstíčko přiklonilo při mém gólu. Fakt super výkon z naší strany.

Opravdu by proti Spartě nyní nešlo uspět ofenzivním otevřeným hokejem?

To jsme poznali už před měsícem a půl po první třetině (Liberec ji doma prohrál 2:6), že to není ta správná cesta. Jsem přesvědčený, že kdybychom na Spartě otevřeli hru jako tehdy doma, nevyhráli bychom.

Hokejisté Liberce (zleva): Libor Hudáček, Radovan Lenc a Michal Birner oslavují gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Věříte, že úterní tříbodový triumf bude pro Liberec po předchoích pěti prohrách v řadě odrazovým můstkem?

Děláme pro to každý den všechno. Doufám, že dneškem se to zlomilo a doma to proti Vítkovicím potvrdíme. Věřím, že nám tři body na Spartě dodají na sebevědomí a na množství sil. Sami sobě jsme ukázali, jaký hokej máme hrát.