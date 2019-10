Je to šílený! Kdybych mohl hrát jen hokej. Jsem unavený, vyřízený, zoufá si Jágr

Zápas jste odmakali, tři body měli na dosah. Proč to nakonec nedopadlo?

Jsem smutný z toho, že jsme to tady nechali. Byly tam chyby, zbytečná přesilovka. Nevyhodíme puk u modré čáry na tři pokusy, k té přesilovce by vůbec nedošlo. Nemůžu nikomu nic upřít, jde spíš o nevyzrálost, že jim to tam předložíme na talíři. Hokejově můžeme hrát s kýmkoliv.

Oproti poslednímu zápasu s Třincem, v němž jste sedmkrát inkasovali, jste ale šli výkonem výrazně nahoru.

Tam byl ale problém někde jinde, vyříkali jsme si to a uvědomili. Ten zápas jsme hodili za hlavu a doufám, že se to nebude opakovat.

Jaromír Jágr z Kladna, Petr Zámorský z Hradce Králové a brankář Hradce Králové Marek Mazanec.

David Taneček, ČTK

Žehráte na chyby. Proč se opakují?

I když máme za sebou patnáct zápasů, tak po těch pěti letech to pořád není tolik. Pět let nám to procházelo, protože nás za ně nikdo netrestal, v nižší soutěži nejsou ti hráči tak kvalitní. Tady je z toho to buď obrovská šance soupeře, nebo si zavaříte na přesilovce. Velký mužstva si ale uhrají body, i když se jim nedaří.

Budete chtít tým ještě posílit?

My nemáme problém s tím, že bychom nebojovali nebo neměli fyzičku. Tam je ta hokejovost, ale tu shání asi všichni. Že byste hotový hokejisty trhali někde na stromě, to asi těžko. Když už někdo existuje, tak bere plat, který my si nemůžeme dovolit. Ale někdy máte štěstí i z té druhé nejvyšší soutěže.

Porozhlédnete se v ní?

Budeme tam koukat. Věřím, že se něco najde. Nejsou tam nejsou špatní hokejisti, akorát třeba nedostali příležitost a my ji dáváme. Ti hráči, kteří si baráž vybojovali, mě nezklamali, hrají výborně, bojují. Samozřejmě nedáváme tolik gólů, nikdo z nás nedá 30 nebo 40 gólů a uhrajeme si to. Jde o to to spíš doplnit.

Jaromír Jágr z Kladna a Radovan Pavlík z Hradce Králové během extraligového utkání.

David Taneček, ČTK

Stihl jste před zápasem prohodit pár slov s trenérem Růžičkou, s nímž jste slavil olympijské zlato v Naganu a pod jeho vedením zažil i další úspěchy v české reprezentaci?

Tady na ty věci není čas. Když přijedu, snažím se připravit na utkání, co se dá. Přijdu dvě a půl hodiny před zápasem, rozcvičuju se a připravuju, abych se cítil co nejlíp. Ani s Jirkou Šlégrem jsme neměli minulý zápas velkou šanci se nějak pobavit.

Co jste říkal na atmosféru v aréně? Diváci vám před začátkem zápasu aplaudovali...

Diváci byli skvělí. Škoda, že jsem nepředvedl lepší show. Ale jsem bohužel unavený. Tleskali, nepískali, byl to ohromný rozdíl mezi Hradcem a Boleslaví.

Program máte opravdu nabitý. Nedávno jste se vrátil z Las Vegas, v pondělí večer převzal na Pražském hradě od prezidenta Miloše Zemana medaile Za zásluhy a ve středu odpoledne vás ještě čeká účast na tiskové konferenci Českého hokeje...

Je to šílený. Vrátil jsem se z Ameriky... Kdybych mohl hrát jen hokej, tak se tady nebavíme o jednom bodu, to říkám upřímně. Bylo by to úplně o něčem jiném. Jsem unavený a vyřízený. Ono se to nezdá, ale je to společensky únavné. Když někam jdu, snažím se neodmítnout fotku, podpis. Než dojdete z jedné místnosti do druhé, tak se stokrát vyfotíte. Jste tam pět hodin. I když jsem se snažil vrátit co nejdřív, tak je to psychicky únavné.

Hokejista Jaromír Jágr (vpravo) převzal od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně.

Vít Šimánek, ČTK

Do reprezentační přestávky vás čekají ještě dva zápasy. Věříte, že šňůru porážek přetrhnete?

Máme doma Vary, ty jsou rozjetý. Pak jedeme do Vítkovic... Každý zápas je pro nás důležitý. Hrajeme o přežití. Kdybychom měli o deset bodů víc, tak nikdo nemůže říct ani slovo, ale my je bohužel nemáme. Ale jak jsem už říkal, nevyzrálosti, nezkušeností.