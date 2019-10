Kracík se vrátil po zranění a zařídil výhru Plzně v Litvínově

„Nebudu říkat, co mi bylo, ale už by to mělo být v pohodě. Jinak jsem měl docela těžký start. Trénoval jsem dva měsíce a je zábavnější hrát, než se jen připravovat. Uvidím, jak ten nápor zvládne moje tělo," líčil Kracík.

V Litvínově vstřelil gól hned po návratu z trestné lavice pouhých osmdesát sekund před koncem třetí třetiny. „Modlil jsem se, aby při mém vyloučení nám tam něco nepadlo. Brankář Frodl to však vychytal. Když jsem skočil na led, zkusil jsem zaútočit. Kdysi jsem působil i v Litvínově a někteří jeho hráči jsou tady pořád, třeba Viktor Hübl a František Lukeš. Počítal jsem i s tím, že by moje akce nemusela vyjít, ale vyšlo to dobře. Získali jsme cenné tři body," usmíval se plzeňský útočník. „Asi jsme o ten jeden gól byli lepší, na 3:1 jsme zvyšovali až v samotném závěru při soupeřově power play do prázdné branky," rekapituloval Kracík vydařené představení.

Jen slova chvály a uznání má na adresu kanonýra a nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše. Zkušený útočník a plzeňský lídr si v Litvínově připsal třicátý kanadský bod ve čtrnáctém extraligovém zápase v sezoně.

„Přeji Milanovi, ať udělá co nejvíce bodů a gólů. Má úplně všechno, střelu, nahrávku, je i patřičně tvrdý. Je to vidět i na tréninku, co si po hokejové stránce dovolí," velebí Kracík spoluhráče, jenž je považován aktuálně za nejlepšího hokejistu v extralize.

Plzeňští odehráli v soutěži zatím méně utkání, než některé jiné týmy. Tenhle fakt možná trochu zkresluje jejich postavení v tabulce. „Chceme být co nejvíc nahoře. První čtyřka po základní části by byla nejlepší," nastínil Kracík ambice.