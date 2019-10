Pardubice čeká důležitá bitva. Jak jsou na tom hráči po epidemii střevní chřipky?

V úterý do Karlových Varů kvůli virové epidemii střevní chřipky, která se prohnala kabinou, neodcestovali a junioři, již hokejisty A týmu Pardubic nahradili, schytali na ledě Energie debakl 0:8. Už v pátek čeká Dynamo další extraligové utkání, tentokrát doma proti Litvínovu. Nastoupí Východočeši opět s mladíky, nebo se do sestavy vrátí uzdravení marodi?

Klubový lékař v úterý vyhlásil několikadenní karanténu celé kabiny, podle zprávy uveřejněné na oficiálních stránkách hokejových Pardubic už se ale situace lepší. V mimořádně důležitém duelu proti Litvínovu, na který poslední Východočeši ztrácí pouhý bod, „s největší pravděpodobností nastoupí i hráči A týmu Dynama," stojí na pardubickém webu.

Otázkou ale zůstává, jestli Pardubičtí budou mít k dispozici kompletní kádr, nebo se stihnou uzdravit jen někteří hráči. Stejně jako u Karlových Varů ani u Litvínova Pardubice neuspěly s žádostí o odložení duelu.

„Utkání se neodkládá a do pátečního duelu proti Litvínovu nastoupíme v sestavě, která vzejde ze čtvrtečního tréninku a pátečního rozbruslení, podle aktuálního zdravotního stavu hráčů a rozhodnutí klubového lékaře," prohlásil sportovní manažer klubu Jaromír Kverka starší.

Čtvrteční trénink absolvovala většina hokejistů. "Nebyl to ale trénink, na jaký jsme my a hráči zvyklí. Především jsme chtěli vědět, jak budou hráči reagovat na zátěž. Počkáme na zítřejší ráno, jak a v jakém stavu se sejdeme a co rozhodne klubový lékař. Podle toho se postavíme k zápasu a uděláme konečnou sestavu," přiblížil trenér Radek Bělohlav.

V klubu stále netuší, co epidemii způsobilo. "Dle výsledků by to nemělo být nic dlouhodobého, ale stále nevíme, proč se to stalo. Ti, co mohli jít na led - mimo Marka Hovorky a Patrika Poulíčka - trénovali. Junioři se dnes připravují na juniorský zápas a zítra budou připraveni nastoupit buď ke svému utkání proti Třinci, nebo proti Litvínovu," dodal Bělohlav.

„Myslím si, že naši junioři předvedli v zápase s Karlovými Vary velmi dobrý výkon a získali cenné zkušenosti z dospělého hokeje. Rozhodně to je pro nás dobrá zpráva do budoucna, že s těmito hráči budeme moci dále pracovat," ohlédl se Kverka za úterním zápasem na západě Čech.