Sparťan Smejkal pokazil Kundrátkův dvougólový večer: Cítil jsem, že je můj den

Na obou stranách se blýskli dvougóloví střelci. Za domácí dvakrát vyrovnával obránce Tomáš Kundrátek, na straně hostů skóre otevřel i uzavřel útočník Jiří Smejkal.

Dvaadvacetiletý forvard se přihrávkou podílel i na prostřední brance Sparty. „Pro mě skvělý zápas, možná nejlepší, protože dva góly jsem dal v extralize úplně poprvé. Ale je super především to, že jsme v Třinci dokázali vyhrát za tři body. To se, pokud se nepletu, zatím v této sezoně nikomu nepovedlo. Takže jsme v tomhle první," radoval se Smejkal.

Do osudu utkání 16. extraligového kola v Třinci promluvily velmi výrazně přesilové hry. Sparta v nich vstřelila dva góly, Třinec výhodu hráče v poli využil jednou a druhý gól vstřelil dvě vteřiny po návratu vyloučeného Jurčiny na led.

„Měli jsme dvě přesilovky, dal jsme dva góly, to je super produktivita. Doufám, že v tom budeme pokračovat i v dalších zápasech," liboval si Smejkal. „Ale šance jsme měli i ve vyrovnaném stavu hráčů, akorát jsme toho nevyužili. Ale byl to z naší strany od začátku parádní zápas. Byli jsme více na puku a měli i více šancí. Myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli," uvedl Smejkal.

Stejně jako on vstřelil dva góly také třinecký Kundrátek. Taky pro něj to byla dvougólová extraligová premiéra. „Cítil jsem už před zápasem, že je dneska můj den, že dám dva góly a přidám přihrávku. Škoda té nahrávky na konci, že to tam nepadlo," litoval reprezentační obránce.

Zleva brankář Třince Petr Kváča, Vladimír Růžička ze Sparty a Tomáš Kundrátek z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

V posledních vteřinách to Kundrátek zkusil naposledy. Jeho střelu ale gólman Sparty Sedláček zastavil se sirénou. „Byla to šance a myslím, že bychom to stihli. Bohužel. Byl to vyrovnaný zápas a je škoda, že jsme nebrali nějaký bod. I kvůli Petrovi Kváčovi. Chytal fantasticky a zasloužil by si to. Šance překlopit to jsme měli, ale vítězný gól dal soupeř," řekl Kundrátek.