Liberec - Vítkovice 3:2 Liberci se povedl obrat, rozhodl Birner

Domácí vstoupili do utkání aktivněji a mohli jít brzy do vedení. Vlach však v samostatném úniku trefil pouze tyč Svobodovy branky. Na druhé straně zahrozil Stránský, Peters byl připraven. První přesilovku zápasu si zahráli Bílí Tygři, nejblíže gólu ale byli ve vlastním oslabení hosté. Proti Romanovi se ale zaskvěl Peters. Skóre utkání se poprvé měnilo v polovině první třetiny. Roman za brankou vymyslel chytrou přihrávku na Deje, který pohotovou střelou poslal Vítkovice do vedení. Vyrovnat mohl Zachar, z dobré pozice však těsně minul. Neuspěl ani Špaček, který před Svobodou tečoval Šmídovo nahození.

Blízko druhému gólu hostů byl v úvodu druhé části Stránský, Peters ale vytáhnul skvělý zákrok. Ve 25. minutě už ale šla Ridera do dvoubrankového vedení, když početní výhodu využil Roman. Severočeši však dokázali rovněž v přesilové hře rychle odpovědět. Po kombinaci s Birnerem prostřelil z mezikruží Svobodu Bulíř.

Domácí kontaktní gól nabudil a najednou jich byl plný led. V polovině utkání Marosz krásně našel před odkrytou brankou Lence, jenž vyrovnal. Liberečtí byli v této fázi hry jasně lepším týmem a zasypali Svobodu sprškou střel. Po obrovském závaru čtvrté formace dostal kotouč až do sítě Kotvan, vítkovický kouč Petr si ale vzal trenérskou výzvu a byl úspěšný. Branka nemohla být uznána pro předchozí postavení jednoho z útočících hráčů v brankovišti.

Také na začátku třetí části pokračoval Liberec ve své aktivitě a tlačil se do útoku. S dobrými šancemi Hudáčka a Birnera si ale poradil Svoboda. V 52. minutě už ale byli Tygři za svou aktivitu odměněni vedoucím gólem. Bulíř s Birnerem si mezi sebou dvakrát vyměnili kotouč a druhý jmenovaný poslal domácí poprvé v zápase do vedení. Vítkovičtí mohli odpovědět v následné přesilovce, domácí se ale výborně ubránili. Liberci poté mohl dodat klid Birner, tváří v tvář Svobodovi však neuspěl. Dvě minuty před závěrečnou sirénou ještě sáhli hosté ke hře bez brankáře, vyrovnání už ale nedokázali.