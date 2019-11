Boleslavští to na Kometu umí, o vedoucí příčku ji připravil brněnský odchovanec Zbořil

„Ve třech posledních zápasech na brněnském ledě jsme navíc vyhráli s nulou," chlubí se brankář Boleslavi Gašper Krošelj. „Kometa je sice doma výborná, ale my jsme na ni byli hodně dobře připraveni. Kluci přede mnou byli naprosto super. Moc mi v obraně pomohli. A směrem dopředu jsme si počínali mimořádně chytře," chválí spoluhráče.

Slovinský reprezentant se zaskvěl především uprostřed utkání, když chytil domácímu Orsavovi trestné střílení. „Předtím mi vypadla hokejka z rukou. Rozhodně v tom nebyl úmysl. Nechtěl jsem jí hodit. Trochu mě překvapilo, že rozhodčí pískli penaltu. Tak jsem musel chybu napravit," usmívá se Krošelj.

Druhým boleslavským hrdinou byl v pátečním večeru v Brně útočník Adam Zbořil, který je odchovancem Komety, avšak teď dvěma góly notně přispěl k vítězství Bruslařů. „Hrál jsem za Brno v mládežnických kategoriích. Jako soupeř jsem sem přijel poprvé. Přišel se na mě podívat táta, otec od přítelkyně i pár známých, avšak já jsem zápas nijak zvlášť prestižně nebral. Jsem ale samozřejmě moc rád, že mi to zrovna tady dvakrát spadlo. V kabině to asi budu mít dost drahé," očekává. Mezi hokejisty Komety má čtyřiadvacetiletý Zbořil pořád několik kamarádů. „Znám se dobře kupříkladu s brankářem Vejmelkou či útočníkem Jenyšem. To jsou moji vrstevníci," prozrazuje.

Do Mladé Boleslavi přestoupil před sezonou ze slovenských Nových Zámků a vybojoval si místo v elitní formaci středočeského mužstva mezi Skalickým a Vondrkou. „Jsou to výborní útočníci. Já pro ně odvádím černou práci a strašně si to užívám," svěřil se. Hned už ale myslel na sobotní duel Boleslavi s Libercem. „Pro fanoušky obou týmů je to velké derby. Rádi bychom ty naše potěšili dalším vítězstvím," uvítal by Zbořil.

Kometě se nepodařilo prodloužit sérii šesti extraligových triumfů v řadě, porážka s Mladou Boleslaví ji odsunula z vedoucí příčky na třetí místo tabulky. „To není teď zase až tak důležité. Moc nás ale samozřejmě mrzí, že se nám zápas nevydařil," štve domácí ztráta brněnského útočníka Jakuba Orsavu. „Nevyšel nám úvod střetnutí, a i když jsme ve druhé třetině do soupeře bušili, výborného Krošelje jsme bohužel nepřekonali. Já jsem neskóroval ani z trestného střílení. Chtěl jsem vyzkoušet něco, co nacvičuju na trénincích, ale bohužel jsem to udělal špatně," kál se.

Orsava věří, že se Brňané z prohry rychle vzpamatují. „V sobotu trochu potrénujeme a v neděli vlítneme na Spartu. Bude to zcela určitě jako pokaždé hodně prestižní zápas. Tentokrát o to pikantnější, že je v sázce čelo tabulky," je už natěšený na bitvu odvěkých rivalů v hlavním městě.