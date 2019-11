Jágr o vyznamenání od Zemana: Měli by ho dostávat vojáci, hrdinové a ti, co zachraňují životy

Jak moc si druhého státního vyznamenání ceníte? Před devíti lety jste z rukou Václava Klause obdržel medaili Za zásluhy II. stupně, nyní jste od Miloše Zemana „povýšil" na medaili Za zásluhy I. stupně za propagaci hokeje a zásluhy o stát v oblasti sportu.

Nebral bych to tak, že to je druhé vyznamenání. Dostal jsem první stupeň. Takový povýšení. Někdo dostal rovnou první stupeň, tak tam nemusel chodit podruhý (směje se). Když se kouknu, tak tuhle medaili má minimálně dvacet sportovců. Taky záleží, jak se na to kouká prezident, co to uděluje. Dá se na to dívat různě.

Jak to myslíte?

Osobně si myslím, že by (vyznamenání) měli dostávat spíš vojáci, hrdinové a ti, co zachraňují životy. Jo? Ale ten význam, dobrý jméno republice ve sportu nebo kultuře - záleží, jak se na to ten který prezident dívá. Neznám ale přesný význam vyznamenání.

Hokejista Jaromír Jágr (vpravo) převzal od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně.

Když se ale řekne Česká republika, spousta cizinců ji zná i kvůli vám. Pomohl jste ji ve světě proslavit...

Ptali jste se mě, co pro mě to druhé vyznamenání znamená. Já to beru jako jedno, mělo by se tak počítat.

Odůvodňoval vám Miloš Zeman, proč se vám rozhodl medaili Za zásluhy I. stupně udělit?

Nemyslím si, že by si měl něco odůvodňovat. Já kdybych byl prezident, tak si to taky neodůvodňuju. Třeba bych s tebou vůbec nedělal rozhovor, kdybych byl prezident. Máš štěstí, že nejsem prezident.

Pojďme k duelu s Karlovými Vary. Cítíte úlevu, že jste ukončili pětizápasovou sérii bez výhry?

Až na zápas s Třincem (1:7), kdy jsme hráli opravdu prd, jsme ve všech ostatních utkáních, ať to byl Litvínov, Brno, Mladá Boleslav nebo naposledy Hradec, vytěžili minimum z toho, co jsme vytěžit mohli. Byla to spíš taková frustrace. Dneska s Karlovými Vary si nemyslím, že jsme hráli nějak zázračně. Zápas se povedl naší čtvrté lajně, která ho rozhodla. Myslím, že Vary měly trošičku slabší den, což nám pomohlo k zisku bodů.

Přesto ve vaší současné situaci jsou tři body důležitější než předvedená hra, ne?

Nejlepší je získat tři body, a ještě hrát dobře. To je ideální. Když totiž hraješ na náhodu a nepředvádíš ideální výkon, v dalších zápasech se to stejně ukáže. Na druhou stranu, když hraješ dobře a nemáš body, je jenom otázka času, kdy se to zlomí.

Vy jste potřetí za sebou vyšel bodově naprázdno, to ale nejspíš neřešíte. Jak jste se cítil na ledě?

Už se těším, až po nedělním zápase budeme mít deset dnů pauzu. Budu moct dotrénovat a udělat si věci, které potřebuju. Teď na to není čas, mám miliony věcí, které jsem musel dělat.

Jste rád za Brendana O´Donnella, který Vary sestřelil dvěma góly? Do Kladna v létě přicházel s příslibem kanonýra, který v minulé sezoně v EBEL nasázel 33 branek, jenže v dresu Rytířů se až do zápasu s Vary trefil jen dvakrát...

Je těžký, když sem přicházíš jako střelec a góly ti tam nepadají. Najednou nejsi tak vytěžovanej a ztrácíš sebevědomí. U nás to ale takhle není, Brendanovi nikdo nic neříkal. Jde spíš o to, že někteří hráči si tlak na sebe dávají sami, což je zbytečný.

Jaromír Jágr z Kladna.

Michal Barinka říkal, že O´Donnellovi teď pomáhá, že s vámi začal chodit na individuální tréninky na led.

Během normálního tréninku není čas na střely, zlepšování individuálních dovedností a nějaké zkoušení. Trénink trvá hodinu a pak už nemáš chuť ani sílu dělat ještě něco extra. Ale když máš čas a není pro tebe problém dojet na zimák... Vždyť jako cizinec stejně nemá na Kladně (ve volném čase) co dělat. Asi těžko půjdeš někam na výlet.

Cítíte, že je vám O´Donnell vděčný?

Nejde o vděčnost. Nikdo tu nikoho nenutí, záleží jen na nich. Podle toho dobře poznáš, kdo má hokej rád a kdo jak chce. Led je tu volný. Když vidíš některé hráče, kterým se nedaří, a stejně nepřijdou, i když jsou mladí, tak si sám uděláš obrázek. My tu nejsme od toho, abychom tady dělali policajty.

Jaromír Jágr z Kladna.

Potěšilo vás, že se Michal Barinka v pátek konečně dočkal premiérového zásahu za Kladno?

Jsem rád, že je tady. Jedna věc je, že jako starší hráč, který má něco za sebou, ti pomůže s kabinou. Nikdo od něj nečeká zázraky; nechodí na přesilovky a není tady od dělání bodů. Je tu od bránění a aby mladé kluky učil. Dělá výbornou práci. Je rozdíl, když hraje a když ne. To říkám upřímně.