Barinka: Jsem šťastný! Myslím, že děti si to užily

Lepší moment si snad ani nemohl vybrat. Český hokejový mistr světa z roku 2010 Michal Barinka čekal na premiérový zásah za Rytíře třináct utkání, dočkal se ho až v pátek proti Karlovým Varům (4:2), když na začátku druhé třetiny poslal nechytatelnou dělovkou do vinglu Kladno do vedení 2:1. V zápase, kdy ho v dresu Kladna poprvé naživo viděla i jeho žena s dětmi...

Máte radost, že jste je mohl takto potěšit?

Mám a velkou. Jsem šťastný! Myslím, že děti si to užily. Po gólu mi hned došlo, že je tady rodina. Věděl jsem, kde sedí, a hned jsem se za nimi otočil.

Ulevilo se vám, že čekání na premiérovou trefu za Rytíře je u konce?

Vůbec to neřeším. Samozřejmě mám z gólu radost, asi jako každý, ale určitě nemám doma ve zdi vyryté statistiky.

Z vrcholku levého kruhu jste zamířil přesně do šibenice Bednářovy branky. Líp asi zamířit ani nešlo, ne?

Chtěl jsem vystřelit, Hajňas (Jakub Hajný) parádně stál před brankářem. To je padesát procent úspěchu, stál tam u našeho druhého i třetího gólu. Přesně tohle potřebujeme. Kdyby před bránou nebyli hráči, proletí tam jedna střela z deseti.

Rozjeté Vary jste zdolali a utnuli tak svou pětizápasovou sérii bez výhry. Bude se teď Kladnu o něco lehčeji dýchat?

Já vůbec nevím, že byla nějaká šňůra. Musíme bojovat každý zápas o každý bod. Dostat se do lepších pozic, než jsme momentálně. Musíme pracovat, o ničem jiném to není. Máme na to, abychom hráli s každým. Vyloženě není soupeř, který by nás extrémně přehrával. Jestli to byl minule tady Třinec, tak to jsme si pos*ali sami (Kladno doma minulou neděli prohrálo s Oceláři 1:7). Kluci chtějí pracovat, chtějí se zlepšovat. Doufám, že půjde maličko nahoru. Hlavně musíme hrát zodpovědně a vyvarovat se blbých chyb.

Právě po debaklu s Třincem jste říkal, že si výkony musíte vyříkat v šatně. Došlo na to?

Něco jsme si samozřejmě vyříkali. Na co bychom se někde schovávali? Není nikdo, kdo by ten tým vyloženě s*al, ale musíme si říct pravdu.

A proti Varům jste zlepšili i oslabení, která vám moc nešly. V pátek jste ubránili všechny, a dokonce v jednom z nich i sami skórovali...

Na oslabeních jsme pracovali, protože naše čísla v nich jsou katastrofální. Ukazovali jsme si to na videu, měli jsme kvůli tomu mítinky. Musíme se v tomhle ohledu zlepšit. Víme, že nějaký gól vždycky dáme, ale když dostaneme tři v oslabení, budeme prohrávat.