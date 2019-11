Restart zkusí pod Ještědem. Brankář Hrachovina posílil Liberec! Chuť mu nechybí, říká Pešán

„Dominik se nenachází v ideální fázi své jinak skvěle rozjeté kariéry. Byť je ještě stále velmi mladý, má za sebou úspěšné roky ve Finsku, ale také poslední dvě nepodařená angažmá v KHL a Švýcarsku. Rozhodně mu ale nechybí chuť a síla se sezonou něco udělat, a i to je důvod, proč jsme se rozhodli jej přivést do Liberce," vysvětlil sportovní ředitel Bílých Tygrů Filip Pešán.

Tímto krokem řeší svou dosavadní slabinu po odchodu nejlepšího gólmana uplynulého ročníku Romana Willa i Liberec, kde brankáři zatím v aktuální sezoně nezáří. Dosavadní jednička Justin Peters má úspěšnost zákroků v tuctu zápasech 88,18 procent, dvojka Marek Schwarz v pěti duelech 89,68 procent.

Dominik Hrachovina na tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Naším dalším motivem je pak posílení týmu na klíčové pozici brankáře, kde zatím nejsme moc spokojeni. Bohužel se nemůžeme s Dominikem domluvit na delším kontraktu, protože od další sezony má platnou smlouvu ve Finsku," pověděl Filip Pešán.

Dominik Hrachovina v uplynulé sezoně chytal KHL v kazašské metropoli za tým Barys, v létě však o angažmá přišel a domluvil se na krátkodobé smlouvě do začátku listopadu ve švýcarském klubu Ambri-Piotta. Tam nakonec odchytal šest zápasů s úspěšností 89,50 procent.

„Upřímně řečeno si to ve Švýcarsku moc neužívám, dál bych to ale víc nerozebíral. Vůbec nevím, co se mnou v následujícím období bude a ani to nijak neřeším," vyprávěl v říjnu. Nakonec zakotvil v týmu českého vicemistra.

Odchovanec brněnské Komety opustil Česko v roce 2010, kdy zamířil do Skandinávie. Ve finské lize získal dva tituly s Tapparou Tampere a jako trojka se představil i na MS v roce 2018.