Jágr se po 1641 dnech vrací na místo, kde se loučil. A bude vyprodáno!

Psal se 17. květen roku 2015 on v neúspěšném souboji o bronz na domácím šampionátu proti USA zažíval derniéru v dresu hokejové reprezentace. Od té doby útočník Jaromír Jágr v pražské O2 areně nikdy nenastoupil. Ve středu ale dlouhé čekání skončí. Po 1641 dnech! Sedmačtyřicetiletá legenda přijede se svým Kladnem k extraligovému utkání proti domácí Spartě a podle všeho by hlavně kvůli němu měla být libeňská hala zaplněná do posledního místečka.