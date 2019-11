Ze Zlína do Boleslavi. Jeglič má nové angažmá

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí slovinský reprezentační útočník Žiga Jeglič, který hrál naposledy za Zlín. Jedenatřicetiletý hráč podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezony.

"Příchod Žigy Jegliče představuje konkurenci do našich útočných řad. Žádoucí konkurenci, o kterou jsme sami stáli," uvedl asistent sportovního ředitele Václav Nedorost na klubovém webu. "Je to zkušený hráč a my doufáme, že naváže na své předchozí dobré sezony a dokáže nám pomoct tam, kde nás tlačí bota," dodal Nedorost.

Jeglič hrál za Zlín jen krátce. V polovině října přišel na pětizápasovou zkoušku, a přestože se mu v dresu Beranů dařilo, nabídku na pokračování spolupráce odmítl a zamířil do Mladé Boleslavi. V extralize nasbíral pět bodů za gól a čtyři asistence.

Slovenski hokejski napadalec Žiga Jeglič ima novega delodajalca. Po reprezentančnem premoru se ni vrnil k češkemu elitnoligašu @hokejzlin, pri katerem je uspešno prestal preizkušnjo, ampak okrepil njegovega ligaškega tekmeca @bkboleslav. @lovehokej https://t.co/50RzgIFFtA pic.twitter.com/AXZ8P0XYXh — SiolNET Sportal (@SiolSPORTAL) November 13, 2019

Odchovanec Bledu patří k oporám slovinské reprezentace, vedle MS hrál i na olympijských turnajích v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018. Na klubové scéně má za sebou například působení v Södertälje nebo Ässätu Pori, v KHL nastupoval za Slovan Bratislava, Nižnij Novgorod a Nižněkamsk.

Jeglič je třetím Slovincem na soupisce Mladé Boleslavi, ve středočeském klubu již působí brankář Gašper Krošelj a momentálně zraněný obránce Sabahudin Kovačevič. Za nový klub by měl poprvé nastoupit v pátek v Třinci.